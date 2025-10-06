Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SUTRA JE PRVI SUPERMESEC U 2025. GODINI: Donosi oslobađanje od negativnih emocija i nove početke za sve znakove

U utorak, 7. oktobra 2025. godine, nebo će zasijati spektakularni Žetveni Mesec, prvi Supermesec u ovoj godini.

1759737211_shutterstock_311299340.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Ovaj fenomen označava početak niza od tri Supermeseca u poslednja tri meseca 2025. godine, što ga čini jedinstvenim i vizuelno impresivnim astronomski događajem. Supermesec nastaje kada je pun Mesec najbliži Zemlji, pa se čini i do 14% većim i 30% svetlijim od običnog punog Meseca, što ga čini idealnim za posmatranje i fotografisanje.

Oktobarski Žetveni Mesec je prvi Supermesec i poznat je i kao Lovčev Mesec (Hunter’s Moon) i tradicionalno označava kraj perioda žetve. Po feng šuiju i astrološkim tumačenjima, pun Mesec donosi energiju završetaka, oslobađanje od negativnih emocija i priliku da otpustimo sve što nas sputava. Ovog puta, njegova moć je pojačana, jer se poklapa sa jesenjom ravnodnevnicom, balansirajući dan i noć, svetlost i tamu, što simbolizuje harmoniju i introspektivnu energiju.

Uticaj Supermeseca Žetvenog Meseca na horoskopske znakove

Ovan

Energetski podsticaj za nove početke – idealno vreme da pokrenete projekte koje dugo odlažete.

Bik

Fokus na unutrašnju harmoniju, obratite pažnju na osećanja i intuiciju.

Blizanci

Komunikacija dolazi u prvi plan, iskreni razgovori mogu osloboditi dugogodišnje napetosti.

Rak

Emocionalni balans je ključ, Supermesec pomaže da otpustite prošlost.

Lav

Kreativnost se pojačava, idealan period za umetničke ili društvene projekte.

Devica

Red i organizacija postaju naglašeni, posvetite se planiranju i završavanju započetih zadataka.

Vaga

Harmonija u vezama, Supermesec donosi mogućnost pomirenja ili razjašnjenja konflikata.

Škorpija

Intenzivne emocije, introspektivan vikend, pogodan za duhovni rad.

Strelac

Avantura i nova iskustva, energija Meseca donosi motivaciju za istraživanje.

Jarac

Fokus na karijeri, povoljan period za strateško planiranje i nove inicijative.

Vodolija

Društvene interakcije jačaju, idealno vreme za umrežavanje i nove kontakte.

Ribe

Intuicija je pojačana, meditacija i introspektivne aktivnosti donose jasnoću.

(Blic Žena)

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas