SUTRA JE PRVI SUPERMESEC U 2025. GODINI: Donosi oslobađanje od negativnih emocija i nove početke za sve znakove

U utorak, 7. oktobra 2025. godine, nebo će zasijati spektakularni Žetveni Mesec, prvi Supermesec u ovoj godini.

Ovaj fenomen označava početak niza od tri Supermeseca u poslednja tri meseca 2025. godine, što ga čini jedinstvenim i vizuelno impresivnim astronomski događajem. Supermesec nastaje kada je pun Mesec najbliži Zemlji, pa se čini i do 14% većim i 30% svetlijim od običnog punog Meseca, što ga čini idealnim za posmatranje i fotografisanje.

Oktobarski Žetveni Mesec je prvi Supermesec i poznat je i kao Lovčev Mesec (Hunter’s Moon) i tradicionalno označava kraj perioda žetve. Po feng šuiju i astrološkim tumačenjima, pun Mesec donosi energiju završetaka, oslobađanje od negativnih emocija i priliku da otpustimo sve što nas sputava. Ovog puta, njegova moć je pojačana, jer se poklapa sa jesenjom ravnodnevnicom, balansirajući dan i noć, svetlost i tamu, što simbolizuje harmoniju i introspektivnu energiju.

Uticaj Supermeseca Žetvenog Meseca na horoskopske znakove

Ovan

Energetski podsticaj za nove početke – idealno vreme da pokrenete projekte koje dugo odlažete.

Bik

Fokus na unutrašnju harmoniju, obratite pažnju na osećanja i intuiciju.

Blizanci

Komunikacija dolazi u prvi plan, iskreni razgovori mogu osloboditi dugogodišnje napetosti.

Rak

Emocionalni balans je ključ, Supermesec pomaže da otpustite prošlost.

Lav

Kreativnost se pojačava, idealan period za umetničke ili društvene projekte.

Devica

Red i organizacija postaju naglašeni, posvetite se planiranju i završavanju započetih zadataka.

Vaga

Harmonija u vezama, Supermesec donosi mogućnost pomirenja ili razjašnjenja konflikata.

Škorpija

Intenzivne emocije, introspektivan vikend, pogodan za duhovni rad.

Strelac

Avantura i nova iskustva, energija Meseca donosi motivaciju za istraživanje.

Jarac

Fokus na karijeri, povoljan period za strateško planiranje i nove inicijative.

Vodolija

Društvene interakcije jačaju, idealno vreme za umrežavanje i nove kontakte.

Ribe

Intuicija je pojačana, meditacija i introspektivne aktivnosti donose jasnoću.

(Blic Žena)