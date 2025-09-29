SVI PRIČAJU O SUSRETU ANE VINTUR I MERIL STRIP NA MODNOJ REVIJI: Ovo je najgora stvar koja je mogla da se desi!

Meril Strip nije izašla iz lika, dok je Ana Vitur probala nekoliko puta da srdačno zagrli glumicu koja je svoj lik zasnovala na njoj. Za to vreme Dolče i Gabana pali su u drugi plan

Nekoliko minuta pre početka Dolče i Gabana revije, 27. septembra, Meril Strip je ušla u pratnji Stenlija Tučija i taj ulazak postao je viralan na svim mrežama. Glumica, koja glumi lik Mirande Pristli, modne urednice u filmu "Đavo nosi Pradu 2" pojavila se na modnom događaju pružajući svima uvid u ono šta nas čeka u nastavku ovog kultnog filma.

Gromoglasni aplauz se prolomio salom kada su ušli Miranda i Najdžel, odnosno Meril i Stenli. Ovo je bio brilijantan marketinški potez i svi su željno iščekivali reakciju Ane Vintur koja je bila inspiracija za lik koji igra Meril Strip.

Ana je srdačno prišla i zagrlila Meril, dok je glumica ostala u liku i hladno prihvatila Aninu srdačnost.

Film „Đavo nosi Pradu“ zasnovan je na knjizi koju je napisala bivša asistentkinja Ane Vintur. Priča se da je novinarka nakon premijere filma bila besna i čak naredila da se njena kancelarija renovira kako ne bi izgledala kao Mirandina. Međutim, bivša glavna urednica Voga ostala je prijatelj sa Meril Strip, pa su čak i ćaskale posle revije Dolče i Gabana. Situacija je odmah izazvala talas memova na mreži: „Ana izgleda kao da je videla svog klona“, „Izgleda kao da će univerzum implodirati“ i „Samo smo nas dve: ja i moja senka“.

Upravo zato što su svi pričali o susretu Ane i Meril, sama kolekcija je prošla uglavnom nezapaženo. Reviji su prisustvovale i Naomi Kembel, Klara Mekgregor, Kiti Spenser, Ema Grejs Bruks i druge zvezde koje postepeno počinju da se pripremaju za sledeću Nedelju mode u Parizu.

(Stil)

