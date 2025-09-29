Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SVI PRIČAJU O SUSRETU ANE VINTUR I MERIL STRIP NA MODNOJ REVIJI: Ovo je najgora stvar koja je mogla da se desi!

Meril Strip nije izašla iz lika, dok je Ana Vitur probala nekoliko puta da srdačno zagrli glumicu koja je svoj lik zasnovala na njoj. Za to vreme Dolče i Gabana pali su u drugi plan

1759148471_Screenshot---2025-09-29T141730.594.png
Foto: Jutjub Printskrin/ SBS News
Oglas

Nekoliko minuta pre početka Dolče i Gabana revije, 27. septembra, Meril Strip je ušla u pratnji Stenlija Tučija i taj ulazak postao je viralan na svim mrežama. Glumica, koja glumi lik Mirande Pristli, modne urednice u filmu "Đavo nosi Pradu 2" pojavila se na modnom događaju pružajući svima uvid u ono šta nas čeka u nastavku ovog kultnog filma.

Gromoglasni aplauz se prolomio salom kada su ušli Miranda i Najdžel, odnosno Meril i Stenli. Ovo je bio brilijantan marketinški potez i svi su željno iščekivali reakciju Ane Vintur koja je bila inspiracija za lik koji igra Meril Strip.

Ana je srdačno prišla i zagrlila Meril, dok je glumica ostala u liku i hladno prihvatila Aninu srdačnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZAP Xclusive (@zapxclusive)

Film „Đavo nosi Pradu“ zasnovan je na knjizi koju je napisala bivša asistentkinja Ane Vintur. Priča se da je novinarka nakon premijere filma bila besna i čak naredila da se njena kancelarija renovira kako ne bi izgledala kao Mirandina. Međutim, bivša glavna urednica Voga ostala je prijatelj sa Meril Strip, pa su čak i ćaskale posle revije Dolče i Gabana. Situacija je odmah izazvala talas memova na mreži: „Ana izgleda kao da je videla svog klona“, „Izgleda kao da će univerzum implodirati“ i „Samo smo nas dve: ja i moja senka“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dramawired⚡ (@dramawired2)

Film „Đavo nosi Pradu“ zasnovan je na knjizi koju je napisala bivša asistentkinja Ane Vintur. Priča se da je novinarka nakon premijere filma bila besna i čak naredila da se njena kancelarija renovira kako ne bi izgledala kao Mirandina. Međutim, bivša glavna urednica Voga ostala je prijatelj sa Meril Strip, pa su čak i ćaskale posle revije Dolče i Gabana. Situacija je odmah izazvala talas memova na mreži: „Ana izgleda kao da je videla svog klona“, „Izgleda kao da će univerzum implodirati“ i „Samo smo nas dve: ja i moja senka“.

Upravo zato što su svi pričali o susretu Ane i Meril, sama kolekcija je prošla uglavnom nezapaženo. Reviji su prisustvovale i Naomi Kembel, Klara Mekgregor, Kiti Spenser, Ema Grejs Bruks i druge zvezde koje postepeno počinju da se pripremaju za sledeću Nedelju mode u Parizu.

(Stil)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas