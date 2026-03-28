TERAPEUTI KAŽU DA JE OVO NAJZDRAVIJI NAČIN DA SE PREBOLI RASKID: Šta je najvažnije da ne zaboravite?

Raskidi su proces tugovanja sa širokim spektrom emocija, a veliki deo te tuge dolazi od gubitka onoga kako ste mislili da će vaša budućnost izgledati.

Raskidi mogu biti zaista teški, a oporavak od njih ponekad može biti još teži, donoseći mnoštvo emocija.

- Krivica, bes, tuga, a ponekad i olakšanje, sve to može biti deo raskida - kaže psiholog Keli Harding, za Everyday Health. 

- Tuga zbog drugačije budućnosti od zamišljene je često deo dinamike - kaže dr Harding.

Ipak, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti da biste sebi pomogli da prebolite raskid.

Nastavite da se brinete o sebi

Kada ste zaglavljeni u osećanjima očaja, može biti teško jasno razmišljati. Verovatno uopšte ne razmišljate o sopstvenoj dobrobiti,. ali tada je to najvažnije. Neka starija istraživanja pokazuju da raskidi mogu dovesti do nesanice i ugrožene imunološke funkcije. Harding predlaže da se fokusirate na osnove. Pratite svoju rutinu vežbanja, dobro spavajte, jedite zdravu ishranu i održavajte pozitivne društvene veze.

Okružite se ljudima koje volite

Vaše srce vam možda govori da ostanete u krevetu i ignorišete svet napolju, ali izlazak napolje će vam verovatno pomoći da se osećate bolje. Jedna studija je otkrila da društvene interakcije mogu zaštititi od osećaja usamljenosti i depresije.

- Oslonite se na svoj sistem podrške. Dozvolite prijateljima da vas podrže kako biste imali dodatnu ljubav oko sebe. Recite "da" na pozive, bilo da je to da se vidite uz ručak ili kafu, ili samo da se družite kod kuće.

Očekujte da će isceljenje potrajati

Surova istina je da će verovatno trebati neko vreme da se osećate bolje. Oporavak se ne dešava uvek linearno, a ponekad se jake emocije pojave niotkuda. Znajte da je to očekivano. Emocije mogu dolaziti u talasima, pri čemu dobrih nekoliko dana prethodi teškom. 

Osetite negativna osećanja

- Šta god da doživite, samo znajte da je u redu imati osećanja koja imate - kaže Harding. A ako razmislite o tome, samo to što imate ta osećanja pokazuje vašu otvorenost za ljubav. Činjenica da imate sposobnost da osećate tako duboko je divna prognoza za vašu sledeću vezu. Raskidi, odbacivanje i gubitak su bolni i čine nas empatičnijim prema drugima. Umesto da odgurnete negativna osećanja, razgovarajte o njima direktno sa prijateljem, terapeutom, članom porodice ili mentorom. 

