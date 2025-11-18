TRENER DžENIFER ANISTON OTRKIVA 5 VEŽBI KOJE GLUMICI DONOSE SAVRŠENU FORMU: Zbog njih joj mnogi zavide na izgledu (VIDEO)

U 56. godini, Dženifer Aniston i dalje osvaja svojim izvajanim telom, zavidnom energijom i onim prepoznatljivim, prirodnim sjajem koji ne bledi s godinama.

NJena tajna, kako otkriva, nije u iscrpljujućim treninzima, već u doslednosti, ravnoteži i pravilnom odnosu prema telu. NJen lični trener, Dani Koulmen otkriva pet vežbi koje Dženifer redovno radi da bi održala snagu, stabilnost i tonus mišića — bez preterivanja i stresa za telo.

- Ne radi se o onom no pain, no gain. Poenta je da pravilno aktivirate svaki mišić, da se povežete sa svojim telom i da ga negujete - kaže Dženifer.

Pet vežbi u koje se Dženifer Aniston zaklinje:

1. Čučnjevi sa podizanjem ruku iznad glave

Ova dinamična vežba aktivira noge, zadnjicu i ramena. Dženifer koristi lagane tegove kako bi pojačala otpor i istovremeno radila na snazi i stabilnosti.

2. Vežba za butine sa bočnim istezanjem trupa

Kombinuje pokret i ravnotežu. Uz pomoć glidersa (kliznih diskova), ova vežba cilja unutrašnje butine i bočne trbušne mišiće, zatežući i oblikujući torzo.

3. Jačanje trupa uz elastičnu traku

Koristi se P. band traka kako bi se aktivirali svi mišići jezgra. Idealna je za bolju posturu i jačanje mišića bez opterećenja zglobova.

4. Trbušnjaci sa mini loptom ispod leđa

Mala lopta postavlja se ispod donjih leđa ili između butina, čime se povećava intenzitet i preciznost pokreta. Rezultat? Zategnuti, definisani trbušnjaci bez prevelikog pritiska na kičmu.

5. Plank (izdržaj) sa dodatnim izazovom

Klasična plank vežba, ali sa P. ball loptom ispod nogu ili ruku, kako bi se telo nateralo da aktivira svaki mišić i zadrži savršenu stabilnost.

Na kraju svakog treninga, Dženifer ne preskače istezanje i disanje – delove koji su, po njenim rečima, jednako važni kao i sama vežba: „Čak i ako imate samo pet minuta – iskoristite ih za sebe. Sedite mirno, dišite i napunite baterije.“

NJena filozofija je jednostavna, ali moćna: brinite o svom telu, i ono će se pobrinuti za vas. I upravo zato, najomiljenija glumica Holivuda i dalje sija istim onim bezvremenskim sjajem.

