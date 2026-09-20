U BRAKU SU 48 GODINA, A NJEGOVE AFERE NE PRESTAJU: Priča se da je varao suprugu na svakom koraku, a bacio je oko i na slavnu Srpkinju

Slavni engleski glumac Džeremi Ajrons svoj brak zove "nefunkcionalnim", ali nema nameru da se razvodi.

Ima onih glumaca čije lice prepoznajete na prvu, ali čiji glas i držanje prave onu pravu, aristokratsku magiju. Džeremi Ajrons je upravo to, živa legenda sa osvojenom "trostrukom krunom" glume (Oskar, Emi i Toni), gospodin starog kova, i čovek koji na današnji dan puni 77. godina.

Živi u dvorcu

Daleko od holivudske vreve i blještavila, Ajrons već godinama živi po sopstvenim pravilima. Njegovo glavno utočište je legendarni irski dvorac Kilkoe (Kilcoe Castle) iz 15. veka, koji je sam obnavljao godinama i obojio u neobičnu, oker-terakota nijansu, zbog čega je napravio pravi mali skandal među meštanima.

U braku je 48 godina

Čuveni glumac ima neobičnu ljubavnu priču koja godinama privlači pažnju javnosti i medija. Sa preko 50 filmskih uloga, i brojnim pozorišnim uspesima, danas važi za jednog od najpriznatijih glumaca, a njegova ljubavna priča je podjednako interesantna.

Poznati Englez se prvi put oženio davne 1969. godine devojkom iz škole, ali su ubrzo oboje shvatili da je u pitanju mladalačka greška. Ajrons je drugi put okušao sreću kada je na "ludi kamen" stao sa glumicom Šinejd Kjuzak, sa kojom je u braku i danas, 48 godina kasnije.

Njih dvoje su u braku dobili dvoje dece, sinove Semjuela i Maksimilijana, a recept za uspešan odnos pripisuju toleranciji i razumevanju međusobnih različitosti. Da su stvari između njih komplikovanije od toga, dokazuju glumčeve nebrojene afere, koje je on svaki put oštro demantovao.

Brojne afere

Poznat kao veliki zavodnik i umetnik kojeg su žene uvek izdvajale na listama najzanimljivijih poznatih muškaraca, Ajrons je teško odolevao udvaranjima, te su ga paparaco fotografi više puta uslikali sa poznatim i nepoznatim ženama. Čini se da slavni glumac uživa u aferama, ako je suditi po tome kako se priča da svoju ženu stalno vara, i kako je viđen u društvu u prisnim odnosima sa drugim ženama.

Pre više godina, Ajrons je bio umešan u nepristojnu javnu prepirku s američkim paparaco fotografom nakon što je uslikan kako hoda "pod ruku" s misterioznom brinetom u Njujorku. Nakon što su shvatili da su uočeni, par se brzo razdvojio.

Godine 2005, Džeri Hol je bila prisiljena da prekine "prijateljstvo" sa njim nakon što su ona i Ajrons snimljeni nerazdvojni za vreme putovanja po Francuskoj rivijeri. On je takođe viđen kako se ljubi sa francuskom pevačicom Patrišom Has, 20 godina mlađom od njega, ispred noćnog kluba u londonskom Soho-u.

Fasciniran slavnom Srpkinjom

Jedno vreme aktuelna je bila i priča da je Ajrons "fasciniran" Milom Jovović, ali te navode glumac nikada nije komentarisao.

Otvoreni brak

Džeremijeva supruga Šinejd je nekoliko puta isticala da njih dvoje imaju otvoreni brak, dok ga je slavni glumac nazvao "nefunkcionalnim".

"Šinejd i ja smo prošli teške periode. To se u svakom braku dešava jer su ljudi nemogući. Nemoguć sam, moja žena je nemoguća, život je nemoguć". Jednom je priznao: "Nijedan brak nije onakav kako izgleda. Veoma je teško biti sve jednoj osobi", ispričao je on.

Ajrons je više puta u intervjuima navodio da se nikada neće razvesti, iako je, prema sopstvenom priznanju, jednom prilikom potražio pomoć terapeuta kako bi prevazišli probleme.

Gde je danas ovaj glumački bard?

Kada nije u svom dvorcu ili na privatnom ostrvu koje je kupio kraj irske obale, vreme provodi sa suprugom gajeći konje i živeći miran, ali izuzetno aktivan život. Ipak, penzija mu ne pada na pamet. Umesto povlačenja, Ajrons doživljava novu mladost pred kamerama.

Poslednjih godina je fascinirao mlađu publiku ulogom Batlerovog vernog saputnika Alfreda u DC univerzumu, a sa osmehom je prihvaćena i njegova izjava da je prelazak sa uloga glavnih zavodnika na uloge "očeva" prihvatio potpuno prirodno.

Tako ga gledamo u 4. sezoni hit serije "The Morning Show" uz Dženifer Aniston, dok uveliko sprema nove velie projekte. Između ostalog, igraće glavnog negativca u novom rimejku akcionog klasika "Gorštak" ("Highlander") rame uz rame sa Henrijem Kavilom i Raselom Krouom.

Iako priznaje da ne mari za moderne trendove, i da i dalje uživa u svojim "lošim navikama" i jahanju po irskim prostranstvima, Džeremi Ajrons pokazuje da prave glumačke veličine ne stare, one samo dobijaju još opasniji šarm.

(Mondo)

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