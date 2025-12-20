Oglas
UDALA SE ŽIZEL BUNDŠEN: Jedna od najlepših žena na svetu rekla "da" instruktoru džiju-džice

Manekenka Žizel Bundšen i instruktor borilačkih veština, Jokaim Valente, su se venčali nakon što su prošle godine dobili sina

1766218094_9e277b576c81a401f8446f2d8801233cf3fdf560.jpg
Foto: profimedia
Par se venčao na ceremoniji u Serfsajdu, Florida, 3. decembra, prema pisanju magazina Pipl. Venčanje je održano u krugu najbližih ljudi u njihovom domu. 

Podsetimo, par Žizel (45) i Jokaim su početkom prošle godine dobili sina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gisele Bündchen (@gisele)

- Žizel i Joakim su srećni zbog ovog novog poglavlja u svom životu i raduju se stvaranju mirnog i ljubavnog okruženja za celu porodicu - rekao je izvor za Pipl tada.

NJihovo zajdničko dete je treće dete manekenke. Sa bivšim suprugom Tomom Brejdijem ima sina Bendžamina (15) i ćerku Vivijan (12). 

Ona i bivša zvezda amriškog fudbala su podneli su zahtev za razvod 2022. godine, nakon 13 godina braka.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gisele Bündchen (@gisele)

 

