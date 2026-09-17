"VERUJTE MI, GLASINE SU ISTINITE": Za Kruza kažu da je veoma zahtevan saradnik, a evo šta on odgovara na sve to

Glumac Tom Kruz je takođe otkrio da telefon drži "što je dalje moguće od sebe" kako bi ostao prisutan i povezan s okolinom.

Tom Kruz se osvrnuo na glasine da je na filmskim setovima izuzetno zahtevan saradnik i potvrdio da u njima ima istine. Glumac, čija se karijera proteže decenijama s ulogama u filmovima poput "Širom zatvorenih očiju" i "Džeri Magvajer", te blokbasterima kao što su "Top Gun" i "Nemoguća misija", detaljno je opisao svoj pristup radu i odnos s kolegama.

Pristup radu

Priznao je da je zaista "intenzivan", ali ističe da je o tome iskren sa svojim saradnicima i pre početka snimanja.

"Filmovi su pitanje ljudskosti", rekao je za GQ. "Nemam ništa protiv kablovske televizije ili Netflixa, mislim da je to odlično. Stvaraju se radna mesta i sve ostalo. Ali kod bioskopa volim to što se svi okupimo u jednoj prostoriji i delimo zajedničko iskustvo."

"Kad radim s ljudima, ne bojim se da ispadnem smešan. Nije u tome poenta. Poenta je u tome da pronađemo zajednički ton, da zajedno koristimo alate i stvorimo iskustvo. Ja naporno radim, a ljudi koji sarađuju sa mnom to znaju. Mnogo očekujem i otvoren sam oko toga. Kažem im: 'Glasine su istinite. Želite li ovo?' Kažem im: 'Verujte mi, glasine su istinite. Doći ću pre vas. Kakvo iskustvo želite?'" pojasnio je.

"Vrlo sam otvoren. Nije da nemamo plan. Imamo scenarije, imamo planove i kroz sve to prolazimo. Ali osećam i taj nivo odgovornosti, valjda prema svima. Još dok sam bio dete govorili su mi: 'Daj, Tome. Previše si intenzivan.' Ja bih odgovorio: 'Ne znam šta da kažem. Takav sam.' Imam smisla za humor oko toga, ali stvar je u ovome: kad me nešto zanima, želim to da naučim. Želim to da razumem. Cilj je probiti se kroz nejasnoće i izgraditi veštinu", dodao je Kruz.

Fokus i direktna komunikacija

Glumac je takođe otkrio da telefon drži "što je dalje moguće od sebe" kako bi ostao prisutan i povezan s okolinom.

"Gledam i slušam, i želim da provedem što manje vremena na telefonu", rekao je. "Moja ekipa i saradnici znaju da ne treba da mi šalju detaljne mejlove. Dođite i razgovarajte sa mnom. Volim da razgovaram s ljudima."

(Kurir)

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