VREME KAO DA JE ZA NJU STALO: Zvezda „Beverli Hilsa“ u 52. godini izgleda deceniju mlađe, a ovo je njena tajna (FOTO)

Iako je zagazila u 6. deceniju života Tifnai ne pokušava da bude mlađa verzija sebe. Želi da bude najbolja verzija žene koja je danas, rasterećena nepotrebne negativnosti, zahvalna na godinama koje je dočekala i spremna da uživa u životu bez potrebe da bilo kome dokazuje koliko vredi.

Glumica Tifani Tisen, koju publika pamti po kultnim ulogama u serijama "Saved by the Bell" i "Beverly Hills, 90210", danas na lepotu i starenje gleda mnogo opuštenije nego u mladosti.

Sa 52 godine više nema potrebu da se uklapa u tuđe predstave o tome kako žena treba da izgleda, već joj je važnije da bude zadovoljna sobom i životom koji je izgradila.

Tifani je pred kamerama praktično odrasla. Karijeru je počela veoma mlada, a popularnost je stekla još kao tinejdžerka, kada je igrala Keli Kapovski. Kasnije je postala jedno od prepoznatljivih lica serije "Beverly Hills, 90210", a tokom godina okušala se i kao autorka i televizijska voditeljka.

Danas se pojavljuje u novoj seriji "Coven Academy", u kojoj tumači glamuroznu direktorku škole, gospođicu Grejvs.

Više nema potrebu da se bilo kome dokazuje

Kada je imala 15 godina, posao je za Tifani podrazumevao audicije, dokazivanje i stalnu želju da ostavi što bolji utisak. Danas je, kako kaže, taj pritisak gotovo potpuno nestao.

Sa godinama je naučila da ne pridaje toliku važnost tuđem mišljenju. Umesto da karijeru posmatra kao priliku da impresionira druge, mnogo joj je važnije da radi ono što je ispunjava, da provodi vreme sa ljudima koje voli i da stvara uspomene koje će joj značiti.

Takav odnos prema starenju nije slučajan. Tifani je još tokom odrastanja imala snažne ženske uzore u svojoj porodici. NJena majka i baka učile su je da godine ne treba doživljavati kao nešto čega se treba plašiti, već kao privilegiju koja dolazi sa iskustvom, samopouzdanjem i mudrošću.

"Oslobodila sam se svega nepotrebnog"

Kada je upitana šta se promenilo u njenom životu nakon 50. godine, glumica je odgovorila veoma jednostavno.

- Oslobodila sam se svega nepotrebnog.

Za nju to ne znači samo manje stvari i jednostavniju svakodnevicu. Pre svega govori o ljudima, odnosima i situacijama koje joj oduzimaju energiju, a zauzvrat ne donose ništa dobro.

Vremenom je naučila da pažljivije bira na šta će trošiti svoje vreme i emocije. Isto se dogodilo i sa njenim odnosom prema lepoti. Umesto sve komplikovanijih rutina i potrebe da stalno nešto menja na sebi, danas mnogo bolje zna šta joj prija i zbog čega se oseća dobro.

Nekada je gledala stare fotografije i kritikovala sebe

Tifani priznaje da ranije nije uvek umela da bude blaga prema sebi. Kada bi gledala stare fotografije ili snimke, umela je da se fokusira na ono što joj se nije dopadalo i da razmišlja kako bi mogla da izgleda bolje.

Danas takve uspomene posmatra potpuno drugačije.

Umesto kritike, prema mlađoj verziji sebe oseća nežnost. Ne pokušava da se vrati u prošlost niti da izgleda kao nekada. Prihvata činjenicu da se telo, lice i stil menjaju i da svako životno doba ima nešto posebno.

Ne želi da izgleda mlađe po svaku cenu

NJena aktuelna uloga u seriji „Coven Academy“ dodatno ju je podsetila na baku, koja je, kako opisuje Tifani, uvek držala do svog izgleda. Nije izlazila iz kuće bez sređene frizure, šminke i pažljivo odabrane odeće.

Sama Tifani danas ima nešto opušteniji pristup. Voli modu, voli da se dotera i uživa u tome da lepo izgleda, ali ne smatra da žena mora svakog dana da bude savršeno sređena da bi bila lepa.

Najvažnije joj je da se oseća prijatno u sopstvenoj koži.

Zato joj cilj nije da zaustavi vreme. Umesto potrage za izgubljenom mladošću, bira da uživa u onome što joj sadašnji trenutak donosi.

Lepota nije takmičenje među ženama

Glumica smatra da se odnos prema starenju može promeniti i na širem nivou. Želela bi da žene imaju manje straha od prirodnih promena koje donose godine, ali i da budu spremnije da podrže jedna drugu.

Umesto poređenja, takmičenja i stalnog procenjivanja izgleda drugih žena, Tifani bi volela više solidarnosti i razumevanja.

NJena filozofija lepote zato nema veze sa obećanjima o večitoj mladosti. Naprotiv, ona se zasniva na jednostavnijoj ideji: ne trošiti život na tuđa očekivanja.

(Glossy)

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