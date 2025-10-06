ZAŠTO SE CEO SVET SMEJE DžEFU BEZOSU I LOREN SANČEZ? Prošetali Parizom modno usklađeni ali jedan detalj je svima zapao za oko!

Umesto divljenja, Loren Sančez i treći najbogatiji čovek na svetu - doživeli su ismevanja i pitanja tipa: "Da li to oni pokušavaju da ubede ljude da imaju trideset godina?!"

Loren Sančez živi drugu mladost. To je jedini zaključak koji svi izvlačimo na osnovu njenog pojavljivanja na modnoj sceni. Tokom Nedelje mode u Parizu, Loren se pojavila sa suprugom, Džefom Bezosom u vatreno crvenoj Valentino haljini.

Bujne gurdi istakla je u prvi plan, dok je haljina otrikvala i njene noge, zahvaljujući dubokom prorezu.

Džef Bezos, kojeg je Forbs proglasio za treću najbogatiju osobu na svetu u maju 2025. godine, obukao je crno odelo, svilenu crnu košulju i crne naočare.

Prošla su skoro tri meseca od kako je ovaj par rekao sudbonosno "Da" u Veneciji, tokom glamuroznog venčanja. Od tada do sada, njihov izgled se drastično promenio, a njihovo pojavljivanje pažljivo je modno usklađeno.

Foto: Profimedia

Iako je svima jasno da Loren naširoko koristi pomoć estetskih operacija da bi izgledala mlado i zategnuto, sada je izvesno da to isto radi i Džef Bezos.

Ova tvrdnja se najbolje videla tokom prethodnog dana kada su se oboje pojavili u sivoj kombinaciji od glave do pete. Loren je nosila vintidž suknju do ispod kolena i odgovarajući sako. Odevna kombinacija iz kolekcije Džona Galijanija iz 1995. godine nije preterano laskala Loren koja ima želju da izgleda kao da je u tridesetim, a ne u pedesetim godinama.

S druge strane, Džef Bezos je obukao sivi kaput ispod kojeg je imao pantalone i džemper u istoj bolji. Tanka pletena tkanina njegovog džempera pokazivala je zavidne trbušnjake i vidno nabildovane ruke, pa se na društvenim mrežama povela priča da li to on nosi neku majicu sa veštačkim mišićima ispod?!

Džef je svakako promenio svoj imidž nakon venčanja, puštajući sedu bradu i kosu, pa je u poslednje vreme postao neprepoznatljiv. Svi su sasvim sigurni da je ova promena imidža došla na nagovor njegove supruge Loren Sančez.

(Stil)

BONUS VIDEO: