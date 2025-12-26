ZAVIRITE U LUKSUZNU VILU SINDI KRAFORD: Božićna dekoracija sa stilom ostavila je sve bez teksta!

Mnogi kažu da je ovim ukrašavanjem Sindi Krawford održala lekciju o luksuzu bez preterivanja.

Jedna od najpoznatijih američkih manekenki, legendarna Sindi Kraford (59), i ove je godine predivno ukrasila svoju vilu. NJena božićna dekoracija predstavlja spoj dva trenda - minimalizma i maksimalizma.

Podelila je fotografije svog luksuznog doma, koji je uređen s puno pažnje prema detaljima i s puno ukusa. Mnogi su primijetili da je Sindi okitila brojne jelke po kući, a po domu su raspoređene i raskošne božićne girlande koje su savršen način da se doda praznični ugođaj u dom.

Iako svega ima puno, čak i previše, i deluje poprilično raskošno, sami detalji su vrlo suptilni i prefinjeni. Pazila je i na tonove kuglica pa tako njenim domom dominiraju zlatni tonovi, što prostoru daje osećaj skladne elegancije.

Sindi i njen suprug Rande Gerber žive u Malibuu u Kaliforniji, a u braku su dobili dvoje dece, sina Preslija (26) i ćerku Kaiju (24). Pre nego se 1998. udala za Gerbera, bila je četiri godine u braku s glumcem Ricčardom Girom.

