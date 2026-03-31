ZENDEJA OTKRILA ŠTA JE NERVIRA KOD PARTNERA: "Sada je prekasno"

Zendeja je u razgovoru sa Robertom Patinsonom otkrila šta je najviše nervira kod partnera Toma Holanda. Međutim, glumac joj je samo kratko poručio: "Mislim da je sada prekasno".

Glumci Zendeja i Robert Patinson trenutno rade na promociji filma "The Drama", a nedavno su snimili i video koji je bio sastavni deo njihove promotivne kampanje. Glumci su jedno drugom postavljali pitanja, te je bilo i onih škakljivih koji se tiču njihovih partnera.

Samim tim je Zendeja otkrila šta je nervira kod partnera Toma Holanda.

Patinson je upitao koleginicu: "Koja osoba u njenom životu je čini ljubomornom", na šta je glumica odgovorila:

"Ne bih rekla da je ljubomora, ali ponekad me frustriraju ljudi, konkretno moj partner, koji mogu da rade kolut unazad i slične stvari", rekla je, aludirajući na Toma Holanda. Dodala je: "To me nekako izluđuje, jer mislim, kako možešt to, eto, samo tako da izvedeš?"

Patinson se na to nadovezao rečima: "Nije pošteno", a Zendeja je nastavila u istom tonu. "Nikad nisam mogla da uradim kolut unazad. Volela bih da mogu."

Na to je Patinson kroz šalu zaključio: "Mislim da je taj brod otplovio", a Zendeja se složila i dodala: "Mislim da je sada prekasno!" Razgovor je brzo postao viralan jer su fanovi primetili koliko opušteno govori o svom partneru.

Podsetimo, već neko vreme spekuliše se da su Zendeja i Tom Holand "stali na ludi kamen". Iako se par nije oglašavao povodom ovih navoda, fotografije glumaca, koji nose burme u javnosti, pokrenule su mnogobrojne glasine. Jedna od njih je, naravno, da su u tajnosti održali ceremoniju venčanja, te da su sklopili bračnu zajednicu.

Sa druge strane, i Robert Patinson ćuti o svom bračnom statusu. Veruje se i da se on oženio u tajnosti, a sve zbog jedne diskutabilne izjave.

(Super žena)

