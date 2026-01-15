NAJSKANDALOZNIJI BRITANSKI ARISTOKRATA: 10 godina tražio ženu na Tinderu, odrekao se ćerke i nema ideju kome da ostavi MILIONE!

Ser Bendžamin Slejd, kontroverzni milioner, ne zna kome da ostavi svoje bogatstvo

Trke konja u Askotu, diskutovanje o aktuelnim političkim temama tokom partije golfa sa nekim od članova kraljevske porodice, popodnevne čajanke, vikendi u raskošnoj kući u živopisnoj engleskoj grofoviji... Tako uglavnom zamišljamo život britanske aristokratije. Da ne zaboravimo i savršeni "pedigre", diplome elitnih koledža, zavidne bankovne račune, besprekorne manire. No, i među plemstvom postoje buntovnici, s razlogom ili bez. Među njima se posebno ističe ser Bendžamin Slejd.

Niste čuli za njega?

U domovini je dobro poznat, budući da, zajedno sa titulom "najskandaloznijeg aristokrate", često završava na naslovnim stranama, gde ga kritikuju zbog raznih ispada. Ser Bendžamin Slejd, koji je sam po sebi legenda, u maju će napuniti 80 godina, a njegov glavni problem je što ne zna kome bi mogao da ostavi 20 miliona funti. Dobro ste pročitali – problem. Ko će naslediti toliko bogatstvo?

Decu – ima. Jedno bar. Međutim, ćerku nikada nije ni upoznao, niti je smatra dostojnom naslednicom. NJegov najveći san je da mu neko rodi sina (još bolje dva), pa već godinama traži idealnu partnerku. Međutim, ima veoma specifične zahteve: ne sme da bude Škorpija, mora da poseduje dozvolu za nošenje oružja i upravljanje helikopterom (možda da oženi Ramba?), a to je tek vrh ledenog brega...

Slejd je rođen 1946. godine u uglednoj engleskoj porodici. Jedan od njegovih predaka istakao se u borbama protiv Napoleona, za šta je nagrađen titulom baroneta, koja se prenosi po muškoj liniji i najniža je u Ujedinjenom kraljevstvu. Porodično stablo nekad je bilo "razgranato", a onda je počelo da se gasi. Milioner je svojevremeno rekao da je "siguran kako je u nekom srodstvu sa kraljevskom porodicom", ali oni nikad nisu obraćali previše pažnje na problematičnog plemića. Imaju dovoljno takvih i u sopstvenim redovima.

Pošto je roditelje izgubio u detinjstvu, o Bendžaminu se starala tetka, Frida. Brinula je o njemu i porodičnom imanju "Maunsel haus", ali je bila "veoma neobična žena": kako je rekao, "jela je samo Mars čokoladice i sve vreme pila šeri".

Pobegao je od kuće sa 16 godina i stigao čak do Australije. Frida, već u godinama, zanemarila je vilu, koja je brzo propadala. Svesna da bi renoviranje koštalo čitavo bogatstvo, pronašla je rešenje. Odlučila je da izrežira požar, naplati osiguranje i kupi manju, novu kuću. Bar pet puta je pokušavala da podmetne vatru, ali kuća, zbog velike vlage, jednostavno nije htela da gori. Slejd tvrdi da "tetkin duh luta hodnicima zdanja i okolo baca omote Mars čokoladica".

Dok je boravio na najmanjem kontinentu, Bendžamin Slejd nije gubio vreme – osnovao je preduzeće za transport robe i prekomorsku trgovinu. U Britaniju se vratio sa 32 godine i milionima dolara. Imao je dovoljno i za renoviranje "Maunsel hausa". Ipak, ne živi u njoj, već je iznajmljuje za razne događaje.

A kad smo kod bogatstva, on i dalje nema predstavu kome bi mogao da ga "prosledi". Već je u poodmaklim godinama. Svojevremeno je, u potrazi za eventualnim rođacima, dao oglas u novinama i pozvao da mu se jave svi koji nose isto prezime. A njih nije malo... Primio je skoro deset hiljada pisama, među kojima je bilo i najneverovatnijih likova – zatvorenika, prostitutki, dilera droge...

Shvativši da je plan krenuo pogrešnim putem, odustao je od potrage za nestalim rođacima, ali je došao na novu ideju. Odlučio je da postane otac. To je i najjednostavnije, zar ne? Ili ipak nije? Usledila je nova potraga, ovog puta za potencijalnom nevestom, ali proces je bio mukotrpan i trajao je celu deceniju.

Smatrajući da će imati više uspeha ako slaže za godine, u oglasu je napisao da ima 56, odlučivši da identitet drži u tajnosti. Takođe je izneo čitav spisak (nerealnih) zahteva za kandidatkinje. One koje nisu ispunjavale uslove, i samim tim se nisu kvalifikovale za takmičenje na čijem je cilju čekalo srce vremešnog aristokrate, bile su Škotlanđanke, Škorpije, komunistkinje, žene iz zemalja čija imena počinju slovom "i" ili sa zelenom zastavom, čitateljke lista "Guardian"...

NJegova žena iz snova trebalo je da, osim odgovarajuće visine i težine, ima i dozvolu za oružje, a ako bi još umela da vozi helikopter – to bi bio veliki plus. U uži krug ušlo je svega nekoliko dama, ali je Bendžamin sve odbio jer su bolje izgledale na fotografijama nego u stvarnom životu.

Ipak, dopala mu se jedna pesnikinja po imenu Sahara, koja, doduše, nije imala Rambo veštine, ali je posedovala mali zamak u Francuskoj i porodični grb. LJubav? Odmah su se složili da je nema, niti će je biti. Ona je tu samo da mu rodi dete, po mogućstvu dvoje. Ostala je u drugom stanju uz pomoć vantelesne oplodnje.

Kada je saznao da je Sahara trudna, aristokrata je razvio nežna osećanja prema njoj i čak zakazao datum venčanja, ali ga je otkazao kada je saznao pol bebe. Naime, pesnikinja je na svet donela devojčicu, koju je milioner smatrao "nedostojnom". Više nikada nije video svoju ćerku, koja će uskoro napuniti pet godina. Takođe je prekinuo sve veze sa njenom majkom. Iako nije odustao od ideje da dobije sina, sada razmatra i realnije opcije. Verovatno će novac podeliti najbližim prijateljima, a vilu je već zaveštao velikom hotelskom lancu.

Emotivni život kontroverznog plemića oduvek je bio, najblaže rečeno, buran, ali nije bio spreman za porodicu. Sedamdesetih godina prošlog veka oženio se britanskom aristokratkinjom Polin Majburg. Razveli su se posle 12 godina. Razlog – Polinina preterana ljubav prema mačkama. Imala ih je 17. U tužbi je naveo da je "ljubomoran na krznene prijatelje svoje žene i da su joj mačke bile važnije od njega".

Nakon afere sa Slejdom, Fiona Ejtken, takođe članica visokog društva, opisala ga je kao "prostaka i budalu", pitajući se kako je uopšte pala pod njegov uticaj. Bio je u vezi i sa glumicom Kirsten Hjuz, koja ga je prevarila sa baštovanom, a na ljubavnoj listi našla se i jedna ruska operska diva, koju je ostavio jer je "napravila takvu scenu, da su se zidovi tresli".

Ekscentrični milioner vreme danas uglavnom provodi sa kućnim ljubimcima – psom, šest svinja i paunom. "Kralj političkih nekorektnosti", kako ga takođe zovu, redovno se pojavljuje u vestima zbog stalnih uvreda upućenih ljudima različitih nacionalnosti, a prijatelji ga pravdaju rečima: "On nije zao, samo je previše otvoren".