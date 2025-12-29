Oglas
OVIH NEKOLIKO STVARI OBAVEZNO URADITE 31. DECEMBRA: Verovanje kaže da ćete tako privući bogatstvo

Pre nego što zakoračimo u Novu godinu valjalo bi ispoštovati ove običaje. Verovanje kaže da se na taj način privlači blagostanje u kuću

Foto: Deposit
Od pamtiveka veruje se da ukoliko u novu godinu uđete sa neplaćenim računima kuburićete sa novcem narednih 12 meseci.

Zato, pre novogodišnjih praznika treba izmiriti sve dugove i platiti sve račune. Takođe, da biste privukli bogatstvo, tokom dočeka u džepu treba držati nekoliko novčića, a ni novčanik ne treba da bude prazan. Time ćete prizvati bogatu godinu.

Prvi gost u kući trebalo bi da vam bude vedra, zdrava i dobronamerna osoba, a valja se da odmah ujutru 1. januara započnete neki mali posao.

Domaćice od davnina paze na to da im smeće i prljav veš iz stare godine ne dočeka novu, kao i da jela na svečanoj trpeziostaju do jutra.

Razne neobične novogodišnje običaje i verovanja imaju i drugi narodi.

Tako, na primer, Danci imaju običaj da u ponoć svi skoče sa stolica, a Austrijanci uz svečanu večeru imaju dezert - sladoled od nane, i to u obliku deteline sa četiri lista.

(Stil)

