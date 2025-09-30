POČEO JE KARIJERU KAO PRODAVAC, PA POSTAO NAJMOĆNIJI ČOVEK U ITALIJI: Ženio se 4 puta, jednoj plaćao alimentaciju 1.4 MILIONA EVRA mesečno

LJubavni život kontraverznog premijera Italije Berluskonija je bio toliko buran, da bi po njemu mogao da se snimi film

Silvio Berluskoni rođen je 1936. u Milanu, a karijeru je započeo prodajom usisivača, pre nego što je osnovao građevinsku kompaniju.

Postao je jedan od najbogatijih ljudi Italije, stekavši bogatstvo preko svojih televizijskih kanala.

Stekao je međunarodno priznanje kao vlasnik legendarnog Fudbalskog kluba Milan, koga je spasao od bankrota 1986. godine uloživši ogromne sume novca, pre nego što je otišao u politiku.

Političku karijeru započeo je 1993. godine, a godinu dana kasnije prvi put je postao premijer.

Bivši četvorostruki italijanski premijer mnogo puta je bio na sudu po raznim optužbama, a jednom prilikom je izneo tvrdnju da se pojavio 2.500 puta na 106 suđenja, u periodu od dve decenije.

Odgovarao je po raznim optužbama, između ostalog za finansijske pronevere, utaje poreza, kao i korupciju i pokušaj podmićivanja sudije.

Često bi optuživao tužioce da vode političku osvetu protiv njega, negirajući da je počinio krivična dela.

Iako je u nekoliko navrata oslobađan ili su mu osuđujuće presude poništavane, 2013. godine je osuđen za poresku prevaru zbog čega mu je godinama bilo zabranjeno da obavlja političku funkciju.

Umesto zatvora, morao je na društveno-koristan rad u katoličkom staračkom domu u Milanu.

NJegov ponovni politički apetit protumačen je kao pokušaj da izbegne optužbe za korupciju, nakon što je nekoliko njegovih preduzeća uvučeno u istragu. Ali on je odbacio te tvrdnje.

„Ne moram da dobijem funkciju da bih imao vlast. Imam kuće širom sveta, veličanstvene brodove, prelepe avione, prelepu ženu, prelepu porodicu. Ja se žrtvujem (povratkom u politiku)", govorio je.

Dok je bio na vlasti, Berluskonijeva vlada je usvojila zakon koji je njemu i drugim visokim javnim ličnostima dao imunitet od krivičnog gonjenja. Taj zakon je kasnije poništio Ustavni sud Italije.

Prvu suprugu ostavio zbog 20 godina mlađe

"Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario padre per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme": è il necrologio di Carla Elvira dall'Oglio, prima moglie di Berlusconi. Si erano sposati nel '65

https://t.co/fk2akc5CdS — RaiNews (@RaiNews) June 13, 2023

Brak Karle i Berluskonija upao je u krizu još 1980. Ni jedno ni drugo nisu otkrivali zašto su rastali, ali se šuškalo da je uzrok bila njeva preljuba. Silvio se ludo zaljubio u 20 godina mlađu glumicu Veroniku Lario, koju je sreo u pozorištu u Milanu.

Karla Elvira se nakon razlaza od bivšeg muža preselila u Englesku na nekoliko meseci kako bi pobegla od tračeva. Sporazumno su se razveli 1985. godine iako su njihova deca negodovala zbog odluke da se rastanu.

Prva supruga Silvija Berluskonija držala se dalje od javnosti iako je dobijala brojne ponude za intervjue. NJihova deca rekla su da su njihovi roditelji uprkos svemu ostali u prijateljskim odnosima.

Skandali pratili i brak sa Veronikom

I don't know If you but the actress in this splatter scene is Veronica Lario the second wife of Silvio Berlusconi the ex president of Italy pic.twitter.com/aG4bgwOmZK — gasozziv🫧 (@gasozziv) August 29, 2024

Atraktivna Veronika se za Silvija udala 1990. godine, a zvanično su se razveli 2014. Brak je bio ispunjen njegovim političkim i seks aferama. A razvod je njoj doneo rekordnu alimentaciju- 1, 4 miliona evra mesečno.

"Berluskoni je sa 30 godina mlađom devojkom", "Berluskonijeva ljubavnica postala ministarka", samo su neki od naslova sa kojima je morala da se nosi Veronika dok su mediji brujali o preljubama njenog muža.

Veronika Lario rođena je kao Mirijam Rafaela Bartoini. Pre udaje za Berluskonija bavila se glumom, a najviše je bila angažovana u pozorištu. Nakon venčanja sa Silvijom odrekla se karijere i posvetila porodici. Kao supruga bivšeg italijanskog premijera, često je skandaloznog Italijana pratila na javnim događajima, a sve i da niste želeli da je primetite, morali ste jer je njen izgled toliko upečatljiv da je neretko skretao pažnju sa uglađenog Berluskonija.

Veronika koja je sa Berluskonijem dobila troje dece, Barbaru, Eleonoru i Luiđija, često su i kritkovali da preteruje sa estetskim korekcijama. Takve kritike čine se nisu bile neopravdane.

Uz mlađu Frančesku proveo 12 godina, pa je ostavio zbog mlađe

Skandalozni Berluskoni se 2002. rastao od Frančeske Paskale sa kojom je bio 12 godina u vezi, saopštila je tada njegova stranka Forza Italia i dodala da će bivši partneri ostati prijatelji.

“Uvek će mi biti drag. Želim mu svu sreću ovoga sveta i nadam se da će pronaći nekoga ko će se brinuti o njemu kao ja", rekla je Frančeska koja je svakog dana pitala Berluskonija da se oženi njome.

Medijski mogul poznat po seksualnim skandalima, serijskim gafovima i problemima sa zakonom već tada je navodno bio u vezi sa 53 godine mlađom Martom Fašinom, poslanicom iz njegove stranke, piše "Gardijan".

Berluskoni se u martu 2022. simbolično oženio sa Martom Fašinom - bio je to simboličan čin u čast njihove veze ali ne i pravo venčanje koje su njegova deca zabranila.

NJegovi naslednici nisu dali Marti ni cent očevog bogatstva od pet milijardi dolara nakon njegove smrti.

Ona je navodno bila veoma ljuta što nije imala pravu svadbu, ali je zato nosila Antonio Riva venčanicu od francuske čipke i sa plaštom dugačkim tri i po metara. Cena te haljine bila je 20.000 evra dok je Berluskoni nosi Armani odelo.

U intervjuu za italijansko izdanje "Veniti fera", rekla je da je patnila i bila ljubomorna jer je Berluskoni priređivao lude žurke sa mladim devojkama, ali mu je oprašala jer ga, navodno, volela.

Bivši premijer Italije je bolovao od retkog oblika raka krvi, hronične mijelomonocitne leukemije, imao je ponovljene zdravstvene probleme otkako je 2020. godine oboleo od kovida-19 da bi 2023. preminuo u 86 godini života.

(Stil)

BONUS VIDEO: