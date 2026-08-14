DANAS POČINJE GOSPOJINSKI POST: Jedan je od najstrožih, a ovo su pravila po danima

Gospojinski post počinje danas, 14. avgusta i trajaće do Velike Gospojine, 28. avgusta.

Sa dolaskom sredine avgusta, pravoslavni vernici započinju Gospojinski post, period koji se u našoj tradiciji često naziva "unutrašnjim prolećem usred leta". Ovaj post traje 15 dana, počinje 14. avgusta na dan Svetih mučenika Makaveja, a završava se 28. avgusta, na praznik Uspenja Presvete Bogorodice – Veliku Gospojinu.

Iako je najkraći od četiri velika godišnja posta, po strogosti pravila se direktno poredi sa vaskršnjim. Zato je važno da znamo kako da ga pravilno ispostimo Gospojinski post, ali i kako da izbegnemo najčešće zablude i nepotreban pritisak.

Pravila trpeze: Kada se posti na vodi, a kada je dozvoljena riba?

Gospojinski post je intenzivan i zahteva disciplinu kada je u pitanju telesno uzdržavanje. Prema pravoslavnom kanonu, pravila za pripremu hrane su sledeća:

Od ponedeljka do petka: Posti se isključivo na vodi To znači da se hrana priprema bez upotrebe bilo kakvih ulja ili životinjskih masnoća

Subotom i nedeljom: Dozvoljeni su ulje i vino

Preobraženje Gospodnje (19. avgust): Na ovaj veliki praznik važi poseban izuzetak – bez obzira na to u koji dan u nedelji pada, dozvoljeno je jesti ribu i piti vino.

Post nije dijeta – suština je u duhovnoj disciplini

Najveća greška koju možemo napraviti jeste da post posmatramo isključivo kao "sezonsku detoksikaciju" ili promenu režima ishrane. Kako ističu duhovnici i teolozi, telesno uzdržavanje od hrane životinjskog porekla ima smisla samo ako je u službi zadobijanja duhovnih vrlina.

Cilj posta je da se udaljimo od svakodnevne buke i posvetimo se unutrašnjoj tišini, molitvi, praštanju i delima ljubavi. Istinski podvig ogleda se u tome da nadvladamo loše misli, oholost, zavist, bes i pohlepu. Ako nismo u stanju da kontrolišemo svoje reči i postupke prema drugima, uzalud nam je što nam je tanjir prazan.

(Blic Žena)