PRELEPA ŠPANSKA GLUMICA IMA NOVOG DEČKA: Povezivali su je sa Tomom Kruzom, a ona je sada u vezi sa poznatim pevačem

Čini se da je glumica Ana de Armas u novoj vezi.

Tokom proteklih nekoliko nedelja, ova kubanska glumica se romantično povezuje sa venecuelanskim pevačem Betom Montenegrom, a njih dvoje su viđeni na koncertima i raznim izlascima, piše Hola.

Nedavno su fotografisani tokom odmora u Španiji, dok su razmenjivali poljubac pored mora.

Na fotografijama objavljenim ranije ove nedelje, De Armas i Montenegro su viđeni kako se šetaju držeći se za ruke na Formenteri, jednom od Balearskih ostrva. Par se zaustavio kod pristaništa kako bi se zajedno fotografisali i razmenili poljubac, pri čemu je de Armas nosila crno-belu haljinu, sandale i naočare za sunce.

Veza između De Armasove i Montenegra prvi put je dovedena u vezu ranije ovog leta, nakon što su viđeni u Madridu na koncertu Rubena Blejdsa.

Ana de Armas je u prošlosti bila povezivana sa raznim poznatim ličnostima, među kojima se posebno ističe Tom Kruz. Iako njih dvoje nikada nisu potvrdili vezu, više puta su viđeni zajedno tokom 2025. godine, a kružile su i glasine da zajedno rade na filmu.

Pre toga, bila je u vezi sa Manuelom Anidom Kuestom, posinkom kubanskog predsednika Migela Dijaza Kanela. A pre toga, tokom pandemije virusa korona, zabavljala se sa Benom Aflekom.

BONUS VIDEO



