Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MISTERIJA STARA DVE HILJADE GODINA: Gde se nalazi ova najsvetija relikvija

Tragična sudbina Svetog Jovana Krstitelja, jednog od najvećih hrišćanskih proroka, i danas nosi brojne tajne i izaziva divljenje svojim značenjem. Naučnici i vernici vekovima pokušavaju da odgonetnu šta se dogodilo sa njegovom svetom glavom, ali konačan odgovor nikada nije pronađen.

1757572490_266156_1979801-screenshot-1-ls.jpg
Oglas

​Smrt Jovana Krstitelja dogodila se pred jevrejsku Pashu, a Crkva ga proslavlja 11. septembra, u znak sećanja na osvećenje hrama koji su nad njegovim moštima podigli car Konstantin i carica Jelena. Ikona Usekovanja glave Svetog Jovana jedna je od najpoštovanijih u pravoslavnom svetu. Na njoj je svetac prikazan kako u ruci drži svoju odsečenu glavu – simbol njegove mučeničke žrtve i nepokolebljive vere.

Praznik Usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja obeležava mučenički kraj života proroka koji se nije plašio da javno osudi nepravdu i greh. Kada je Irod Antipa, upravitelj Galileje, uzeo za ženu suprugu svog brata, u narodu je zavladalo negodovanje. Međutim, samo je Jovan imao hrabrosti da se suprotstavi vladaru i njegovom sablaznom postupku. NJegova nepokolebljivost dovela je do toga da bude zatočen u tamnici. Irodijada, nova Irodova žena, tražila je priliku da se osveti i da ućutka proroka koji je razotkrivao njen greh.

Igrački ples i strašan zahtev

Tokom raskošne gozbe u Sevastiji, Irodijadina ćerka Salomija izvela je ples pred vladarem i njegovim gostima. Opijen vinom i zanesen igrom, Irod joj obećava nagradu po izboru. Na majčin nagovor, devojka je zatražila nešto što je sve prisutne užasnulo – glavu Jovana Krstitelja. Želja je ispunjena. Prorok je u tamnici pogubljen, a njegova glava doneta na tanjiru. Legenda kaže da je Irodijada, plašeći se čak i njegove mrtve sile, zabranila da se glava sahrani zajedno sa telom.

Tako je započeta viševekovna misterija: gde se danas nalazi ova najsvetija relikvija?

 

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas