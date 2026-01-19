Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NEUDATE DEVOJKE DANAS MESE POSEBNO TESTO: Prema običajima u njega stavljaju dodatak koji može otkriti njihovu sudbinu

Neudate devojke na Bogojavljanje prave četiri loptice od testa, u tri stavljaju papirić sa imenom svoje simpatije, a četvrtu ostavljaju praznu.

1768812712_Foto-Vikipedia-Profimedia-Deposit.jpg
Foto: Vikipedia, Profimedia, Deposit
Oglas

Bogojavljenje spada među 15 najvećih hrišćanskih praznika i obeležava dan kada je Jovan Krstitelj u reci Jordan krstio Isusa Hrista. Prema Bibliji, Isus je kršten tri puta, uranjanjem u vodu, a odmah nakon toga otvorilo se nebo i začuo se glas Boga Oca koji je objavio: “Ovo je moj sin”. Na ramena Isusa sleteo je Sveti Duh u obliku goluba, čime je označen početak njegove misije i propovedi.

Kako se slavi Bogojavljenje?

Proslava počinje već veče pred praznik. Od trenutka kada se smrkne, vernici se pozdravljaju sa „Bog se javi“, a otpozdravljaju sa „Vaistinu se javi“. Narodno verovanje kaže da se u gluvo doba noći otvara nebo, a sve vode sveta prestaju da teku. Onaj ko se tada nađe napolju i vidi čudo, može da od Boga zatraži ispunjenje jedne želje.

Devojački običaji pune mašte

Postoji nekoliko zanimljivih devojačkih običaja:

Ogledalce pod jastuk – devojke koje pred spavanje stave ogledalce, navodno sanjaju muškarca za kog će se udati.

Loptice od testa – devojke prave četiri loptice od testa, u tri stavljaju papirić sa imenom svoje simpatije, a četvrtu ostavljaju praznu. Loptice se stavljaju u ključalu vodu. Ona koja prva ispliva označava pravu ljubav. Ako ispliva prazna loptica, znači da prava ljubav još nije pronađena.
Vreme na Bogojavljenje otkriva šta nas čeka

Veruje se i da vreme na Bogojavljenje predskazuje tok cele godine:

Ako pada sneg i hladno je, očekuje se rodna godina.
Ako je vreme vedro i sunčano – godina će biti sušna.
Ako dan bude naročito kišovit, predstoje poplave.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas