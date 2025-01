OBIČAJI KOJE TREBA DA ISPOŠTUJETE NA KRSTOVDAN: Pogledajte zašto je važno da se tokom ovog praznika radujete

Krstovdan uvek pada 18. januara, pa iako je u kalendaru upisan kao crno slovo, vernici ga obavezno poštuju tako što se ovaj dan posti i to strogo

Krstovdan uvek pada 18. januara i prema svim pravilima to je dan koji se obavezno posti i to na specijalan način. Naime, ovog dana se jede samo jednom i to suvi hleb, malo koštunavog voća i pije se voda.

Običaj nalaže strogi post zbog kako bi se telo i duša pripremila na ispijanje bogojavljenske vodice.

Pored odlaska u ckrvu, molitve i paljenja sveće za zdravlje svih ukućana, ovog dana je veoma važno da imate pozitivne misli.

Tri običaja koja moraju da se ispoštuju na Krstovdan:

Strogi post na vodi i hlebu

Molitva

Pozitivne misli

Akatist časnom krstu počinje jednom moćnom rečenicom: Raduj se...

"Raduj se, Krste, jer na Tebi Hristos, Bog naš, svojevoljno raširi ruke Svoje i izvrši naše spasenje!"

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU