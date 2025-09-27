OSTALA U ŠOKU KAD JE OSVOJILA 150.000 DOLARA NA LUTRIJI: Ženi dobitnu kombinaciju dao ČetGPT

Zahvaljujući brojevima koje je ČetGPT izvukao, jedna žena iz Virdžiniije, SAD, osvojila je naradu na lutriji u vrednosti od 150.000 dolara.

Neverovatna priča o dobitku na lutriji danima kruži društvenim mrežama: izvesna Keri Edvards iz Virdžinije u Sjedinjenim Američkim Državama osvojila je na Pauerbol lutriji pozamašnu svotu novca, i to sve zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, koja joj je izdiktirala dobitnu kombinaciju brojeva.Iako je inicijalna nagrada trebalo da bude "svega" 50 hiljada američkih dolara, Keri je doplatila još jedan dolar za opciju Pauer Plej, koja joj je utrostručila početni dobitak.

U početku je delovalo kao da je po sredi neka prevara, ali se na kraju ispostavilo da nije

"Zatražila sam od čet-bota ČetGPT da mi da brojeve za lutriju", uzbuđeno se prisećala Keri, govoreći na konferenciji za novinare, pošto je svečano primila nagradu od 150.000 dolara. "Dva dana kasnije, dok sam sedela na nekom sastanku, zazvonio mi je telefon i na ekranu sam ugledala notifikaciju"Molimo vas preuzmite vašu nagradu". Isprva sam mislila da je u pitanju neka prevara, kao što to obično biva sa takvim porukama", dodala je srećna dobitnica, a preneo NJujork Post.

Srećna dobitnica nagrade sav novac prosledila u humanitarne svrhe

"Nešto u meni govorilo je da je nemoguće da sam baš ja osvojila nagradu, ali pošto sam proverila ovu informaciju, dočekalo me je iznenađenje života", uzbuđeno je nastavila. "Pošto mi se neočekivana sreća sručila na glavu, odmah sam znala šta ću uraditi sa osvojenim novcem - proslediću ga onima kojima je on zaista neophodan. Blagoslovena sam što sam osvojila ovaj novac i želim da ovo bude primer i ostalim ljudima koji bivaju ovako blagosloveni, da podele sa drugima", poručila je ona.

Žena tražila razvod nakon što je ČetGPT u šoljici kafe "video" da je muž vara

I dok je ovoj gospođi ČetGPT doneo sreću, drugoj, iz Grčke, on je doneo samo probleme: naime, žena je, iz šale, od čet-bota tražila da joj pogleda u šolju i kaže joj da li je muž vara. Odgovor koji je dobila je šokirao: veštačka inteligencija otkrila je da muž navodno mašta o misterioznoj ženi čije ime počinje na slovo "E". Pored toga, u njenoj šoljici, ČetGPT je video da jepreljuba već u toku i da ta druga žena želi da im uništi porodicu. Epilog priče? Žena je zatražila razvod.

