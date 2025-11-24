PRODAT ZLATNI SAT SA TITANIKA: Pripadao jednom od najbogatijih ljudi sa broda - dostigao neverovatnu cenu od 2 miliona dolara

Biznismen, političar i suvlasnik robne kuće Mejsis, Isidor Štraus, bio je jedan od najimućnijih gostiju na Titaniku i jedan od onih koji, nažalost, plovidbu Atlantikom nije preživeo.

Iza njega je, osim pozamašnog nasleđa i razrađenog biznisa ostalo još nešto - zlatni džepni sat koji je sa sobom poneo na proputovanje i koji se zaustavio tačno u 2 sata i 20 minuta iza ponoći, kada je Titanik potpuno potonuo tog 15. aprila 1912. godine.

Zlatni sat bio poklon od supruge

Sat "Žil Jirgensen" od 18 karata je Isidoru poklonila njegova voljena supruga Ida Štraus, koja je takođe stradala u brodolomu - ona je odbila mesto u čamcu za spasavanje, ne želeći da napusti muža, a njeno telo nikada nije pronađeno.

Ova scena ovekovečena je i u Kameronovom filmu "Titanik", u kome su oni prikazani kao bračni par koji leži zagrljen u krevetu, u trenucima kada voda nadire u kabinu.

Kada je otkriveno da će se sat naći na aukciji (sredinom novembra ove godine) već se znalo da će interesovanje biti ogromno - ovakvi predmeti uvek nađu svoje kupce jer zaljubljenika u Titanik među kolekcionarima ima sasvim dovoljno. A kada je aukcijska noć završena ispostavilo se i da je cena po kojoj je on prodat bila skoro dvostruko veća od početne, piše ruski portal RBK.

Sat sa gravurom prodat za 2,3 miliona dolara

Vest o prodaji sata objavila je aukcijska kuća Henri Aldridž end San sa svom nalogu na društvenoj mreži Instagram. Sat sa ugraviranim inicijalima IS, koji je pripadao biznismenu, otišao je u ruke srećnog vlasnika za 1,78 miliona funti, odnosno 2,3 miliona dolara. Osim sata, na aukciji je prodato i pismo koje je Ida Štraus napisala na papirićima sa Titanika, i to za 100.000 funti.

Takođe, na aukciji su svoje vlasnike našli i spisak putnika sa Titanika (koji je prodat za 104.000 funti), kao i zlatna medalja, koja je uručena članovima posade broda RMS Karpatija, koji su prvi primili signal uzbune sa Titanika i priskočili u pomoć putnicima i članovima posade sa tonućeg broda tog aprilskog dana. Cena medalje dostigla je 86.000 funti.

