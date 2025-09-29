Oglas
SUTRA SLAVIMO VELIKI PRAZNIK: Posvećen je ženama i deci, a posebno ćerkama - svaka majka treba da ispoštuje sledeći običaj

Praznik posvećen Svetim mučenicama Veri, Nadi, LJubavi i njihovoj majci Sofiji smatra se najnežnijim praznikom u pravoslavnom kalendaru

1759146077_Foto-Vikipedia-LjubavVera-Nada.jpg
Foto: Vikipedia
Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra slave praznik posvećen Svetim mučenicama Veri, Nadi, LJubavi i njihovoj majci Sofiji.

Ovo je jedan od najnežnijih praznika posvećen ženama i njihovoj deci, a prevashodno ćerkama. Veruje se da devojčice na taj dan treba obradovati nekim poklonom ma koliko god on skromanbio.

Iza ovog praznika krije se jedna veoma tužna priča o stradanju.

Naime, svete mučenice Vera, Nada i LJubav i njihova majka Sofija bile su hrišćanske svetiteljke i mučenice iz 2. veka. Živele su i stradale u Rimu. Sofija je bila udovica i sama je podizala svoje ćerke koje su imale Vera 12, Nada 10 i LJubav 9 godina.

Kada su u vreme cara Hadrijana počela hapšenja hrišćana, Sofija je sa ćerkama zarobljena i izvedena pred cara. Nakon što su odbile da se odreknu svoje vere, Hadrijan je naredio mučenje Sofijinih ćerki iako je reč bila tek o devojčicama. Tako su sve i nastradale.

Majka je uzela njihova tela i sahranila ih van grada. Nakon tri dana i tri noći molitvi na njihovom grobu i sama je umrla 137. godine. Kako su imena devojčica - LJubav, Vera i Nada, postala simbol života svakog hrišćanina, narod smatra da se na ovaj dan treba uzdržati od svakih zlih misli i dela i posvetiti se ljubavi prema bližnjem.

