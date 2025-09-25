U SUBOTU SLAVIMO KRSTOVDAN: Strogo se posti, a jedan običaj bi trebalo da ispoštuju svi vernici

Srpska pravoslavna crkva i vernici u subotu proslavljaju jesenji Krstovdan

Vernici Srpske pravoslavne crkve u suboru, 27. septembra, proslavljaju veliki praznik Vozdviženje časnog Krsta, u narodu poznat kao Krstovdan. Dan se obeležava u slavu na događaj kada je pronađen krst na kojem je razapet Isus Hrist.

Za Krstovdan se vezuju dva događaja. Prvi se odnosi na pronalazak časnog Krsta na Golgoti, a drugi predstavlja povratak časnog Krsta iz Persije opet u Jerusalim.

Ovaj praznik Vozdviženje Časnog krsta, slavi se još od prvih godina zvanične hrišćanske propovedi, a ustanovljen je godinu dana posle Prvog vaseljenskog sabora u Nikeji, koji je održan 326. godine.

Iako je Krstovdan radostan praznik, provodi se u strogom postu, na hlebu i vodi.

Stari srpski običaj koji se vezuje za Krstovdan, kako za zimski tako i za ovaj jesenji je da se u ovoj posebnoj noći ostvaruje svaka želja. Zato noći između petka i subote pogledajte u nebo i zamislite jasnu želju, izgovorite je jasno i glasno, a predanje kaže da ukoliko je "bogougodna", ona će se sigurno ispuniti.

