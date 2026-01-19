MEGAN MARKL RAZNEŽILA PRATIOCE: Ćerka snimila romantični ples nje i princa Harija! (VIDEO)

Vojvotkinja od Saseksa pridružila se viralnom trendu objavom intimnog videa i fotografije s početka veze, prisećajući se 2016. godine i prvih dana ljubavi s princem Harijem.

Megan Markl raznežila je pratioce objavom intimnog porodičnog videa na Instagramu, na kojoj ona i princ Hari bosi plešu po travi, grle se i smeju, dok ih snima njihova ćerka, četverogodišnja princeza Lilibet.

Vojvotkinja od Saseksa pridružila se viralnom trendu deljenja uspomena starih deset godina, a uz crno-beli video objavila je i fotografiju s početka njihove veze, snimljenu još 2016. godine. Reč je o retkom uvidu u privatni život para koji poslednjih godina retko deli porodične trenutke.

Na snimku, objavljenom u petak, Megan i Hari plešu opušteno i bez ikakvog glamura, u prizoru koji odiše bliskošću i toplinom. Posebnu pažnju privukla je činjenica da je autorka videa njihova ćerka Lilibet, što je Megan i naglasila u opisu objave. „Kad se 2026. čini baš kao 2016… trebali ste da budete tamo“, napisala je Megan, jasno aludirajući na uspomene s početka njihove ljubavne priče.

Uz video, Megan je podelila i fotografiju s putovanja u Bocvanu u avgustu 2016. godine, koje je princ Hari ranije opisao kao njihov treći sastanak. Tada su, kako je otkrio, pet noći kampovali pod zvezdama, daleko od očiju javnosti, što je dodatno učvrstilo njihovu vezu.

Objava je dio popularnog trenda na društvenim mrežama u kojem korisnici upoređuju sadašnje trenutke s onima od pre deset godina, a kojem su se pridružile i brojne druge slavne osobe.

Iako su Megan i Hari često u fokusu medija, ovakvi prizori pokazuju njihovu opušteniju, porodičnu stranu – daleko od protokola, titula i javnih istupa. Upravo zbog te jednostavnosti i emocionalne iskrenosti, objava je izazvala brojne pozitivne reakcije pratioca, koji su u komentarima istakli koliko je lepo videti par u tako prirodnom i srećnom izdanju.

Objava je ujedno i prva Meganina Instagram objava od početka godine, što joj daje dodatnu težinu i simboliku – povratak uspomenama, ljubavi i porodici koja je danas u centru njenog života.

BONUS VIDEO: