NAUČNICI KAŽU DA SU OVO IDEALNE GODINE ZA BRAK: Psiholozi misle suprotno

Ženama se stalno govori o njihovim biološkim ograničenjima i da će svi dobri muškarci biti zauzeti ako čekaju predugo. Ovo je mesto gde matematika i nauka stupaju u igru i donose pravilo "37 procenata".

Prema jednom algoritmu, idealna starost za brak je 26 godina - a to je objavljeno u knjizi "Algoritmi za život: Kompjuterska nauka o ljudskim odlukama" novinara Brajana Kristijana i kognitivnog naučnika Toma Grifitsa. Prema njihovom istraživanju, ljudi donose najbolje odluke nakon razmatranja 37 odsto svojih opcija.

Ovi naučnici koriste primer zapošljavanja – nakon pregleda 37 odsto kandidata, ne morate ni da tražite dalje, jer već u toj fazi imate dovoljno informacija da donesete dobru odluku, ali ne previše da biste bili preplavljeni neodlučnošću.

Autori idu korak dalje, tvrdeći da se ovo pravilo odnosi i na izbor partnera.

Starosni raspon u kojem ljudi obično traže ljubav je između 18 i 40 godina, a 37 odsto tog perioda je tačno 26 godina. Nakon toga, kvalitet opcija počinje da opada.

Međutim, mnogi stručnjaci se slažu da su kasne dvadesete pravo vreme da se venčaju. Psiholog Vajat Fišwe navodi da je razlog za to što ste tokom ovog perioda obično završili obrazovanje i započeli karijeru.

Važno je čekati do 25. godine

Klinički socijalni radnik Kelsei Torgerson naglašava važnost čekanja do 25. godine, kada je mozak potpuno razvijen.

- Verujem da je najbolje sačekati taj marker. Takođe je važno da prođete kroz stresne situacije sa svojim partnerom, kao što su učenje, veza na daljinu ili zaposlenje, da biste videli kako se nosite sa sukobima. To su ključne veštine za uspešan brak u budućnosti - dodaje ona.

Idealne godine za žene i idealne godine za muškarce

S druge strane, terapeut za odnose Vina Kulins smatra da je idealna starost za žene 28 godina.

- Do ovog doba, buduće neveste razvijaju samosvest i poverenje u svoj izbor partnera. Imale su i dovoljno vremena za lična i profesionalna istraživanja i učila su iz prethodnih grešaka, rekla je ona.

Za muškarce preporučuje 32 godine.

"Ovo doba im omogućava da se u potpunosti posvete svojoj karijeri i emocionalno sazrevanju i da donesu promišljenu odluku o braku", smatra.

Ali ako imate 25 godina i još uvek ste sami, ne brinite. Iako ovo "pravilo" podržavaju nauka i matematika, ne postoji univerzalna starost za srećan brak. Prema statistikama iz istraživačkog centra Pev, sve manje i manje ljudi se venčava, što dodatno naglašava koliko su individualni ljubavni odnosi.

(Blic Žena)