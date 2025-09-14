Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NAUČNICI KAŽU DA SU OVO IDEALNE GODINE ZA BRAK: Psiholozi misle suprotno

Ženama se stalno govori o njihovim biološkim ograničenjima i da će svi dobri muškarci biti zauzeti ako čekaju predugo. Ovo je mesto gde matematika i nauka stupaju u igru i donose pravilo "37 procenata".

1757833982_shutterstock_2281865501.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Prema jednom algoritmu, idealna starost za brak je 26 godina - a to je objavljeno u knjizi "Algoritmi za život: Kompjuterska nauka o ljudskim odlukama" novinara Brajana Kristijana i kognitivnog naučnika Toma Grifitsa. Prema njihovom istraživanju, ljudi donose najbolje odluke nakon razmatranja 37 odsto svojih opcija.

Ovi naučnici koriste primer zapošljavanja – nakon pregleda 37 odsto kandidata, ne morate ni da tražite dalje, jer već u toj fazi imate dovoljno informacija da donesete dobru odluku, ali ne previše da biste bili preplavljeni neodlučnošću.

Autori idu korak dalje, tvrdeći da se ovo pravilo odnosi i na izbor partnera.

Starosni raspon u kojem ljudi obično traže ljubav je između 18 i 40 godina, a 37 odsto tog perioda je tačno 26 godina. Nakon toga, kvalitet opcija počinje da opada.

Međutim, mnogi stručnjaci se slažu da su kasne dvadesete pravo vreme da se venčaju. Psiholog Vajat Fišwe navodi da je razlog za to što ste tokom ovog perioda obično završili obrazovanje i započeli karijeru.

Važno je čekati do 25. godine

Klinički socijalni radnik Kelsei Torgerson naglašava važnost čekanja do 25. godine, kada je mozak potpuno razvijen.

- Verujem da je najbolje sačekati taj marker. Takođe je važno da prođete kroz stresne situacije sa svojim partnerom, kao što su učenje, veza na daljinu ili zaposlenje, da biste videli kako se nosite sa sukobima. To su ključne veštine za uspešan brak u budućnosti - dodaje ona.

Idealne godine za žene i idealne godine za muškarce

S druge strane, terapeut za odnose Vina Kulins smatra da je idealna starost za žene 28 godina.

- Do ovog doba, buduće neveste razvijaju samosvest i poverenje u svoj izbor partnera. Imale su i dovoljno vremena za lična i profesionalna istraživanja i učila su iz prethodnih grešaka, rekla je ona.

Za muškarce preporučuje 32 godine.

"Ovo doba im omogućava da se u potpunosti posvete svojoj karijeri i emocionalno sazrevanju i da donesu promišljenu odluku o braku", smatra.

Ali ako imate 25 godina i još uvek ste sami, ne brinite. Iako ovo "pravilo" podržavaju nauka i matematika, ne postoji univerzalna starost za srećan brak. Prema statistikama iz istraživačkog centra Pev, sve manje i manje ljudi se venčava, što dodatno naglašava koliko su individualni ljubavni odnosi.

(Blic Žena)

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas