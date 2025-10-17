NAUKA KAŽE DA SU OVO IDEALNE GODINE ZA BRAK: Evo kada se grade najuspešniji odnosi

Iako se uspešan brak može dogoditi u bilo kom trenutku života, postoje neke godine za koje se stručnjaci slažu da su pogodnije za stupanje u bračnu zajednicu.

Stručnjaci se slažu da vreme za brak više zavisi od toga gde se ta osoba nalazi u životu, a ne od tačnog vremenskog okvira.

- Ne postoji nužno najbolja dob za stupanje u brak, ali definitivno postoji najbolje vreme za stupanje u brak, to je onda kada se osećate prijatno i samopouzdano u svom poslovnom i privatnom životu. Ipak, većina stručnjaka se slaže da je najbolje vreme za brak u globalu obično u kasnim 20-im godinama - kaže psiholog Ejpril Dejvis.

Šta treba znati o braku u ranim 20-im godinama?

- U proseku, što je par mlađi kada se venča, to ima više problema - kaže dr Vajat Fiše licencirani psiholog za Brides koji je specijalizovan za bračno savetovanje.

On dodaje da su brakovi koji se dešavaju kada su oba partnera u kasnim tinejdžerskim godinama ili ranim 20-im obično povezani sa većom stopom razvoda. Razlog je, objašnjava, taj što se ljudi mnogo menjaju u ovom periodu.

- LJudi toliko rastu u dvadesetim godinama. Ako se rano venčate, rizik da ćete se drastično promeniti i probuditi se kao da nemate ništa zajedničko sa supružnikom i da želite drugačije stvari u životu je visok - objašnjava on.

Još jedan rizik od braka u ovim godinama je da vam to ne daje mnogo mogućnosti da istražite svoje mogućnosti. Sa neurološkog stanovišta, Kelsi Torgerson, licencirani klinički socijalni radnik, kaže da je važno čekati dok se vaš mozak potpuno ne razvije – što se dešava sa 25 godina.

- Verujem da je najbolje sačekati do ovog markera. Takođe je važno da sa partnerom iskusite stresne situacije koje prevazilazite, trebalo bi da vidite kako se nosite sa obrazovanjem, poslom...Želite da znate da imate strategije upravljanja konfliktima za zdrav uspešan brak.

Svest, zrelost i nivo komunikacije su potrebni da bi osnove braka bile jake i postojane.

Venčanje u kasnim 20-im i srednjim 30-im

Dr Vajat Fišer, licencirani psiholog koji je specijalizovan za bračno savetovanje, veruje da su brakovi koji se sklapaju kada je par u kasnim 20-im i srednjim 30-im najuspešniji.

- Kada stignemo do kasnih 20-ih, imamo jasan osećaj ko smo i šta želimo od života. Kada dođete u ovo doba, staloženiji ste i više ste fokusirani na to ko ste. Da ne spominjemo da je veća verovatnoća da ćete biti finansijski stabilni, što je optimalno ako želite da osnujete porodicu.

Nije neobično venčati se i u kasnim tridesetim ili četrdesetim. Prednost ovoga je što sada već sigurno znate šta želite od godina koje dolaze, a mana je što biste do ovog trenutka mogli biti pomalo nefleksibilni. Za one koji su živeli samostalno, koji imaju uticajne poslove ili koji su putovali sami, može biti teško spojiti svoj život sa drugom osobom.