Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PSIHOLOZI KAŽU DA JE OVO PRAVI NAČIN ZA RASKID: Evo na šta treba da obratite pažnju

Raskid veze može biti stresan, ali postoje načini koji mogu da učine proces mnogo manje bolnim nego što bi mogao biti za obe strane.

1759411191_shutterstock_1283706322.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Raskidi se dešavaju iz raznih razloga, ali stalna negativna osećanja su možda najjači pokazatelj da je vreme da se raskine. Prezir je još jači pokazatelj da je vaša veza u problemima, a često se otkriva kroz nepoštovanje i omalovažavanje partnera. Nedostatak komunikacije, posebno u obliku izolacije ili izbegavanja važnih razgovora, još je jedan veliki upozoravajući znak. Sveprisutna kritika i različiti budući ciljevi takođe su jasni znaci da romantična veza možda nije održiva, piše Best Life. Rano prepoznavanje ovih znakova može vam pomoći da donesete informisaniju i promišljeniju odluku o tome da li da ostanete ili odete.

- Ostajanje u vezi koja više ne ispunjava oba partnera može dovesti do dugotrajne nesreće i ogorčenosti - kaže dr Sanam Hafiz, neuropsiholog iz NJujorka i direktorka organizacije „Comprehend the Mind“.

- Preuzimanje inicijative za prekid veze, iako bolno na kraći rok, može doneti jasnoću i priliku za lični rast -​​objašnjava ona, dodajući da vas ta odluka može ubrzati ka isceljenju, samospoznaji i pronalaženju kompatibilnijih partnerstava u budućnosti.

Priprema za razgovor o raskidu

Nakon što donesete odluku o rastanku, ključno je pripremiti se za predstojeći razgovor.

- Kraj takve veze može izazvati osećaj gubitka i tuge, slično žalosti za gubitkom voljene osobe - kaže Hafiz za Best Life.

- Ovaj preokret može ostaviti pojedince nesigurnim u vezi sa svojim putem napred i svojim osećajem sebe. Što više razmišljate o tome šta ćete reći, to će raskid biti lakši za obe strane. Vežbajte ono što želite da kažete ispred ogledala kako biste smirili živce i pronašli prave reči. Vežbanje naglas može vam pomoći da se osećate spremnije i manje uznemireno kada dođe vreme. 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas