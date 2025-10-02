PSIHOLOZI KAŽU DA JE OVO PRAVI NAČIN ZA RASKID: Evo na šta treba da obratite pažnju

Raskid veze može biti stresan, ali postoje načini koji mogu da učine proces mnogo manje bolnim nego što bi mogao biti za obe strane.

Raskidi se dešavaju iz raznih razloga, ali stalna negativna osećanja su možda najjači pokazatelj da je vreme da se raskine. Prezir je još jači pokazatelj da je vaša veza u problemima, a često se otkriva kroz nepoštovanje i omalovažavanje partnera. Nedostatak komunikacije, posebno u obliku izolacije ili izbegavanja važnih razgovora, još je jedan veliki upozoravajući znak. Sveprisutna kritika i različiti budući ciljevi takođe su jasni znaci da romantična veza možda nije održiva, piše Best Life. Rano prepoznavanje ovih znakova može vam pomoći da donesete informisaniju i promišljeniju odluku o tome da li da ostanete ili odete.

- Ostajanje u vezi koja više ne ispunjava oba partnera može dovesti do dugotrajne nesreće i ogorčenosti - kaže dr Sanam Hafiz, neuropsiholog iz NJujorka i direktorka organizacije „Comprehend the Mind“.

- Preuzimanje inicijative za prekid veze, iako bolno na kraći rok, može doneti jasnoću i priliku za lični rast -​​objašnjava ona, dodajući da vas ta odluka može ubrzati ka isceljenju, samospoznaji i pronalaženju kompatibilnijih partnerstava u budućnosti.

Priprema za razgovor o raskidu

Nakon što donesete odluku o rastanku, ključno je pripremiti se za predstojeći razgovor.

- Kraj takve veze može izazvati osećaj gubitka i tuge, slično žalosti za gubitkom voljene osobe - kaže Hafiz za Best Life.

- Ovaj preokret može ostaviti pojedince nesigurnim u vezi sa svojim putem napred i svojim osećajem sebe. Što više razmišljate o tome šta ćete reći, to će raskid biti lakši za obe strane. Vežbajte ono što želite da kažete ispred ogledala kako biste smirili živce i pronašli prave reči. Vežbanje naglas može vam pomoći da se osećate spremnije i manje uznemireno kada dođe vreme.