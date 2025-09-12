Oglas
ZAUSTAVITE SVAĐE SA PARTNEROM KOJE NASTAJU ZBOG NOVCA: Stručnjaci otkrivaju da li je bolje da imate zajednički budžet ili da svako troši svoje pare

Mnogi parovi na savršen način balansiraju između ljubavi i novca sve dok ne krenu da dele račune

Foto: Shutterstok
Da biste izbegli svađe i tenzije, važno je izabrati finansijski model koji poštuje vašu individualnost, ali i jača partnerstvo.

Sve zajedno: jedan zajednički račun

Ovaj model podrazumeva da sva primanja idu na jednu zajedničku bankovnu karticu. Parovi sa sličnim prihodima i usklađenim životnim ciljevima često biraju ovu opciju jer im omogućava potpunu transparentnost. Sve troškove, štednju, investiranja i planove donosite zajedno, uz neprekidan dijalog i poverenje.

Odvojeno, ali proporcionalno

Kada su prihodi znatno različiti ili finansijske navike suprotne, idealan je kompromis s odvojenim računima. Svaki partner troši svoj novac, ali zajednički troškovi—kao što su kirija, računi i namirnice—deli se u proporcionalnom odnosu prema primanjima. Ovaj pristup čuva autonomiju i istovremeno osigurava fer raspodelu obaveza.

Poseban zajednički račun za kućne troškove

Ako želite spojiti prednosti oba sistema, možete otvoriti zajednički račun samo za fiksne troškove domaćinstva. Svaki mesec u taj račun uplaćujete iznos koji ste dogovorili, dok ostatak plata ostaje na ličnim računima. Time zadržavate slobodu da sami odlučujete o ličnim investicijama i užicima, a kućni budžet funkcioniše besprekorno.

Redovno preispitivanje finansija jača vezu. Prilike kao što su promena prihoda, dolazak deteta ili kupovina nekretnine zahtevaju reviziju dogovora. Otvoreni razgovori, fleksibilnost i međusobno poštovanje ključni su za to da novac ostane saveznik, a ne izvor konflikta.

(Krstarica)

