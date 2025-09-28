Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

3 BOJE ZA KOJE STILISTI KAŽU DA TREBA DA NOSIMO KADA SMO UMORNI: Za jednu nijansu to nikada ne bismo rekli

Prema stilistima, određene boje odeće koju nosite učiniće da izgledate manje umorno, a takođe mogu direktno da deluju na hormon sreće.

1759056802_shutterstock_2314538109-1-.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Ideja je da ponesete boje koje vas čine srećnim i energičnim, zajedno sa nijansama koje osvetljavaju ten i čine da izgledate manje umorno. Nešto je teorija boja, nešto je samo subjektivno, ali u svakom slučaju to je zabavan način da se eksperimentiše sa modom

Žuta

Počnimo sa žutom, najsunčanijom, najveselijom bojom.

- Žuta se naziva bojom sunca sa veoma dobrim razlogom; to je živahna, vesela boja koja ima tendenciju da odmah privuče pažnju i povezana je sa osećanjima optimizma, kreativnosti i topline - napominje Julija Puhalskaja, modni stilista za Real Simple. Ona dodaje da studije psihologije boja pokazuju da žuta može pomoći u uzbuđivanju nervnog sistema, pa čak i oslobađanju serotonina za energizirajući efekat. 

Braon

Ovo možda nije prva nijansa koja vam pada na pamet kao „boja za podizanje raspoloženja“, ali je savršena boja za nošenje kada ste umorni iz nekoliko razloga.

- Braon je zemljana, stabilizujuća boja koja stvara osećaj uzemljenja - napominje Danijel O’Konel, stilistkinja poznatih ličnosti

- Kada ste umorni, nošenje braon boje može vam pomoći da se osećate mirnije, usredsređenije i manje iscrpljeno. Zemljani tonovi su takođe povezani sa osećajem sigurnosti i stabilnosti.

Savet za stil: Pomešajte braon sa svetlijom nijansom, poput bordo, za malo osveženja. 

Bordo

Ako vam crvena deluje previše snažno za raspoloženje, odlučite se za njenu ublaženu verziju - bordo. Duboko crvena sa ljubičastim i smeđim podtonovima, nijansa je zasićena, a da se ne oseća preterano.

- Bordo nosi mnoge energične kvalitete crvene - privlači pažnju, smela je - ali sa više topline i bogatstva, što može pomoći kada ste umorni tako što vam daje suptilno podizanje, a da ne deluje previše agresivno -kaže O’Konel.


 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas