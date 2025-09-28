3 BOJE ZA KOJE STILISTI KAŽU DA TREBA DA NOSIMO KADA SMO UMORNI: Za jednu nijansu to nikada ne bismo rekli

Prema stilistima, određene boje odeće koju nosite učiniće da izgledate manje umorno, a takođe mogu direktno da deluju na hormon sreće.

Ideja je da ponesete boje koje vas čine srećnim i energičnim, zajedno sa nijansama koje osvetljavaju ten i čine da izgledate manje umorno. Nešto je teorija boja, nešto je samo subjektivno, ali u svakom slučaju to je zabavan način da se eksperimentiše sa modom

Žuta

Počnimo sa žutom, najsunčanijom, najveselijom bojom.

- Žuta se naziva bojom sunca sa veoma dobrim razlogom; to je živahna, vesela boja koja ima tendenciju da odmah privuče pažnju i povezana je sa osećanjima optimizma, kreativnosti i topline - napominje Julija Puhalskaja, modni stilista za Real Simple. Ona dodaje da studije psihologije boja pokazuju da žuta može pomoći u uzbuđivanju nervnog sistema, pa čak i oslobađanju serotonina za energizirajući efekat.

Braon

Ovo možda nije prva nijansa koja vam pada na pamet kao „boja za podizanje raspoloženja“, ali je savršena boja za nošenje kada ste umorni iz nekoliko razloga.

- Braon je zemljana, stabilizujuća boja koja stvara osećaj uzemljenja - napominje Danijel O’Konel, stilistkinja poznatih ličnosti

- Kada ste umorni, nošenje braon boje može vam pomoći da se osećate mirnije, usredsređenije i manje iscrpljeno. Zemljani tonovi su takođe povezani sa osećajem sigurnosti i stabilnosti.

Savet za stil: Pomešajte braon sa svetlijom nijansom, poput bordo, za malo osveženja.

Bordo

Ako vam crvena deluje previše snažno za raspoloženje, odlučite se za njenu ublaženu verziju - bordo. Duboko crvena sa ljubičastim i smeđim podtonovima, nijansa je zasićena, a da se ne oseća preterano.

- Bordo nosi mnoge energične kvalitete crvene - privlači pažnju, smela je - ali sa više topline i bogatstva, što može pomoći kada ste umorni tako što vam daje suptilno podizanje, a da ne deluje previše agresivno -kaže O’Konel.



