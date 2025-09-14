Oglas
Ako razmišljate o promeni frizure, frizeri su najavili novi trend za jesen: Šta je "BOKS BOB"?

„Boks bob“ možda nema najglamuroznije ime, ali ova frizura do brade izgleda neverovatno šik na praktično svakoj boji kose, teksturi i obliku lica.

1757850560_shutterstock_2316405541-1-.jpg
Foto: Shutterstock
Ova kratka frizura se naziva boks bob zbog toga što uokviruje lice na nekako četvrtast način i obično je uparena sa tupim krajevima koji doprinose dramatičnosti, piše Real Simple. Dizajneri su ga već uvrstili kao deo modnih pisti, a takođe se dopao i brojnim poznatim damama, a ona kojoj ovakav bob posebno stoji je glumica Lili Kolins, piznatija kao "Emili u Parizu". 

Bos bob ima različite varijacije na temu, pa možete da ga nosite i uz talasastu kosu ili šiške za one smelije. 

Teksturirani boks bob 

Iako boks bob često ima izuzetno tupe, oštre krajeve, možete se odlučiti za nežniji, teksturiraniji izgled.

- Ovo je odličan stil za one koji više vole da prirodno suše kosu, jer blaga tekstura koja je ošišana na vrhovima kose pomaže u stvaranju organskog pokreta - kaže frizerka Vendi Ajls za Real Simple. 

Boks bob i kraće šiške

Ova kratka frizura podseća na 1920-te, kada je bob zaista doživeo popularnost jer su se žene osećale sve slobodnije, a ultra kratke mikro šiške donose svež, modni dašak. 
 

