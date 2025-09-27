Oglas
ANA VINTUR KAŽE DA OVO NIKAKO NE OBLAČITE NA RAZGOVORU ZA POSAO: U čemu većina greši?

Prvi utisak je važan

Foto: Profimedia
Ana Vintur je čuvena i sada bivša glavna urednica Voga, autoritet za modu i stil, ali i osoba koja zna ponešto o tome kako odeća može povećati ili smanjiti vaše šanse da impresionirate nekoga. U jednoj epizodi njenog video-serijala "Pitaj Anu“, ikonu stila jedan obožavalac je pitao šta bi trebalo obući na razgovor za posao u časopisu "Vog".

Ana je intervjuisala mnogo ljudi za poziciju u modnoj bibliji i ispričala da joj je "veoma zanimljivo kako se ljudi oblače kada dođu na intervju".

- Ponekad imate osećaj da nose odeću koju su nabavili tog jutra, ili možda prethodne večeri, a ne nešto što na bilo koji način odgovara njihovoj ličnosti i onome ko su.

Ona kaže da je jedna od najvećih grešaka koju osoba koja traži posao može da napravi to što nosi nešto što ne predstavlja zaista ono što jeste. Vaša odeća, kaže ona, treba da komunicira kako vidite sebe, jer bez obzira na to gde idete na razgovor, morate zapamtiti da "niko ne zapošljava vaše garderobere“.

- Vaša garderoba neće raditi posao umesto vas. To je ono što vi jeste.

Vinturova se prisetila mladića koji je došao na intervju u haljini i sa torbom. Ona ga je odmah zaposlila, kaže, i naglasila da "morate da se obučete za sebe“.

- Isto važi za bilo koji posao za koji se kandidujete. Mislim da vam ne čini uslugu ako se pretvarate.

(Sensa)

