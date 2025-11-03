KAŽU DA OD NJE NEMA GORE ŠEFICE I DANAS JE JEDNA OD NAJMOĆNIJIH ŽENA NA SVETU: Neverovatan život žene koja je do skoro diktirala modu i kojoj niko ništa ne sme da kaže!

Čuvena Ana Vintur puni 76 godina, svoj nesvakidašnji životni put ispunila je uspesima i ponekim skandalom

NJeno ime ispisano je velikim slovima u istoriji svestske mode, ali moćnu biografiju nisu zaobilazile ni kontroverze. Današnji 76. rođendan dočekuje kao bivša glavna urednica američkog Voga, ali njen uticaj na modnu Bibliju ostaje.

Ana Vintur povukla se sa ranije ove godine mesta glavne urednice američkog Vogue nakon što je skoro četiri decenije obavljala taj posao i diktirala tokove svetske mode. Pre te odluke povukla je kontroverzan potez i razbesnela redakciju "Vanity fair" koju nadgleda kao direktorka globalnog sadržaja Conde Nast, izdavačke kuće. Bila je to njena poslednja kontroverzna odluka kao prve žene modne Biblije, ali sigurno ne i poslednja u karijeri, prepletenoj potezima na koje bi retko ko bio spreman.

Vest da Ana Vintur više nije glavna urednica američkog Vogue dočekana je kao istinski šok. Iako je to moralo da se desi jednog dana, svima je sve do danas takva mogućnost delovala nemoguće.

Ali reč nemoguće ne postoji za Anu Vintur koja je pre odluke o odlasku iz Voga, rešila da na čelo Vanity fair dođe Mark Gviduči, najbolji prijatelj njene ćerke Bi Šafer, pa je time naljutila zaposlene u ovom prestižnom časopisu koji smatraju da on nije kompetentan za taj posao.

U znanje i umeće Ane Vintur retko ko je sumnjao. Od 1988. bila je na čelu američkog Voga i ostvarila karijeru kakvu je teško nadmašiti. Vintur je od 2020. globalna direktorka za sadržaj izdavačke kuće Conde Nasta, gde nadzire sve publikacije, a istovremeno je i umetnička direktorka.

Od 1995. nalazi se na čelu organizacije Met Gale, koja se svake godine dešava u Metropoliten muzeju u NJujorku, kao najvažniji modni događaj koji prati i izložba kostima. Savetuju je da napusti i tu poziciju nakon neuspeha ovogodišnje manifestacije.

Vintur je nastavila tradiciju koju je pokrenula osnivač Met Gale, modni publicista Elenor Lambert. Jedna jaka žena nasledila je drugu jaku ženu, kao što je Dejm Ana Vintur preuzela posao od Grejs Mirabel, nekadašnje urednice „Voga“, kojoj je na prvom susretu rekla: „Želim vaš posao“.

Odlučnost je pokazala i kao tinejdžerka kada je odbila da nosi školsku uniformu, a posebno kada je roditeljima saopštila da napušta „North London Collegiate” školu. Posle obuke u “Harodsu” krenula je na časove mode, ali je i od njih odustala.

Istu frizuru nosi od 14. godine, ambicioznost ispoljila u ranoj mladosti

“Ili znate šta je moda ili ne znate”, objasnila je. Nasuprot Ani nedoslednoj u formalnom obrazovanju stajala je Ana čvrstih životnih ciljeva i doslednog imidža. Nema slikovitijeg prikaza njene doslednosti od činjenice da kultnu bob frizuru ima od 14. godine.

Tinejdžerka je imidž osmislila listajući časopise za mlade. Već tada je znala šta je najbolje za nju i kako je vreme pokazalo, ono što će postati pečat neprolaznog stila. Postoje indicije da priča o glomaznim naočarama bez kojih se retko pojavljuje u javnosti nije toliko modno autentična, već da je motivisana i zdravstvenim razlozima. Ana navodno ima probleme sa vidom, a pogled joj oštri, sa modnog aspekta, besprekoran detalj.

Postoje jaki dokazi da je njenu karijeru modnog novinara, a zatim i urednika inicirao njen otac Čarls Vintur, nekadašnji prvi čovek londonskog “Evening standarda” koji je, tražeći odgovor na pitanje šta zanima mlade čitaoce, često tražio pomoć mudre i talentovane ćerke.

Naslednica Britanca i Amerikanke, potomkinja vojvotkinje i baroneta, od očeve pomoćnice išla je korak po korak do žarišta svetske mode - svetog grala “Voga”.

Kada danas pogledate Anu, može da vam izgleda kao žena koja nikada nije ni pomišljala da bude buntovnica (organizator Met Gale ne krši nijedno pravilo, mislite?), ali napuštanje škole nije bio njen jedini mladalački bunt.

Britansko-američka novinarka je u 15. godini pokazala sklonost ka desetak godina starijim momcima, a jedan od njih Ričard Nevil doveo ju je do redakcije kontroverznog “Oza”.

Rad u časopisu “Harper i kvin” bio je početak njene modno-novinarske karijere, a posao u američkom “Harpers bazaru” doneo joj prvi skandal. Od optužbi da je danima nije bilo na poslu zbog afere sa Bobom Marlijem nije se branila. Dobila je otkaz, a uredništvo je dobilo objašnjenje: da ga je zaista srela, sigurno bi bila sa njim.

"Žena koju zanima posao i novac, a nema vremena za kupovinu"

Do “Voga” su je vodili časopisi “Savi” i “Viva” u kom je prvi put pokazala koliko je strog šef. Ozbiljan korak bilo je modno uredništvo “NJujorka”, ali želja da preuzme kormilo najuticajnijeg časopisa nije je nikada napuštala.

Ambiciozna Ana morala je da testira svoje strpljenje, a bolje predvorje do modnog raja od britanskog “Voga” nije mogla ni da zamisli, ali ni da očekuje.

Zaposleni međutim, mogli su da zamisle million boljih urednika od nje, nazvavši je “Nuklearna Vintur”, a period njene vladavine od 1985. do 1987. “Vintur našeg nezadovoljstva”. U meri u kojoj je promenila lice Met bala promenila je i britanski “Vog”.

Znate šta je uradila? Približila ga je američkom, a zbunjenim i ljutim novinarima govorila je da se pojavila nova žena - koju zanima posao i novac i koja nema vremena za kupovinu.

Moderna žena želi da zna šta, zašto, gde i kako. Liči vam na nekog? Možda na ženu čiji rad Britanci pomno prate i cene, a o čijim idejama o Gali naslednici u ostrvskom “Vogu” revnosno pišu.

Kako je Ana Vintur menjala svetsku modu

A gde god da je kročila, menjala je stvari. U prvi mah, prenaglašeno, a posle je dolazilo sumiranje rezultata, pametno i inovativno. Promenila je iz koraka “Haus i gardner”, ispunivši ga modnim fotografijama.

Ali je najveće ideje čuvala za “Vog”, pokrovitelja Met Gale. Izmenila je naslovne strane, okrenula ga u potpunosti ka modi od časopisa koji je do tad bio nalik lajfstajl novinama, kombinovala skupe odevne komade sa pristupačnim modelima, menjala njegovu esteteiku - kako kritičari tvrde, u korist elitističkog pristupa, pojačala značaj poznatih ličnosti koji, prema njenim rečima, moraju da budu zastupljene u “Vogu”.

Ovo poslednje čini jasnijom njenu odluku da 2014. na naslovnicu stavi sliku Kim Kardašijan Vest sa suprugom Kanjeom Vest i ćerkom Nort Vest.

Objašnjava i šou-biznis ugao Met Gale koju popularna imena čine još zapaženijim događajem. Ne prkosi realnosti, ne beži od “površnosti” javne scene, već je koristi za viši cilj. Ali nikada ne ide ispod donje granice mode i estetike. Revija iz Muzeja god god da se na njoj pojavi, uvek je sa stručne strane, događaj na nivou. Nekada manje, nekada više uspešan.

Pričalo se i ranije da će se Ana povući sa čela “Voga”, modne imperije vredne stotinu miliona dolara.“Sačuvajmo Anu”, glasio je logo kampanje protiv njenog penzionisanja. “Vog” se sve više okrenuo digitalnoj verziji, a Ana je 2009. izjavila da bi bilo neodgovorno da ne pruži najbolje od sebe i odvede nas u neko drugo vreme.

Modni znalci primećuju, a uočavaju i modni laici, da nas ona od jedne do druge Met Gale vodi u nove modne dimenzije. NJeno zalaganje, strast, znanje i ljubav dobili su i konkretnu potvrdu.

Optuživali je da radi za Asadov režim

Pratile su je brojne kontroverze od kojih je najveća optužba da je sarađivala sa Asadovim režimom.

Američki Vogue objavio je više nego kontroverzan članak o supruzi bivšeg sirijskog predsednika Bašara el Asada. U tom tekstu o Asmi el Asad pisalo se u superlativu, baš kao i o tadašnjoj sirijskog državi koja je u to vreme bila u građanskom ratu. Sporan hvalospev uklonjen je sa sajta magazina, ali se vratio na internet nakon što je nekadašnji sirijski lider krajem 2024. pobegao iz zemlje.

Taj članak se vremenski poklopio sa izbijanjem rata u Siriji zbog brutalno represivnog režima bivšeg predsednika Bašara el Asada, piše Daily mail.

Krajnje pozitivan profil Asme u Vogue mnogi nisu zaboravili, a naročito se toga mnogi prisećaju nakon što su 8. decembra 2024. pobunjenici zauzeli Damask i proglasili kraj vladavine Asada i njegove porodice, posle duže od jednog veka. Članak je objavljen pod naslovom "Ruža u pustinji", a napisala ga je bivša urednica francuskog Vogue Žoan Džulijet Bak, a nedugo nakon što je objavljen u izdanju američkog Vogue u martu 2011. nestao je sa interneta.

Tekst je brzo povučen sa interneta, ali se i danas mogu naći delovi tog teksta u kojem se Asadova vladavina opisuje kao divlje demokratska, pa se ističe da njegova porodica živi u najbezbednijoj državi na Bliskom istoku. Asma el Asad koja je poreklom iz Britanije opisana je kao glamurozna, mlada i vrlo šik prva dama - sa najvećom harizmom koja donosi najveće osveženje.

Članak su mnogi kritikovali, a Ana Vintur i Bak optužene su zbog kampanje za odnose s javnošću u ime režima, piše The Guardian.

"Kao i mnogi u to vreme, nadali smo se da će Assadov režim biti otvoren prema progresivnijem društvu. Nakon našeg intervjua, kako su se strašni događaji proteklih godinu i po odvijali u Siriji, postalo je jasno da su ti prioriteti i vrednosti potpuno u suprotnosti sa onim u Vogue", izjavila je Ana Vintur za The New York Times, pa poručila:

"Eskalacija zločina u Siriji je nesavesna i osuđujemo postupke Asadovog režima na najstroži mogući način".

Buntovnica sa strogim navikama

Koliko Anu Vintur hvale, toliko je u poslednje vreme i kritikuju, posebno zbog Met Gale 2025. Nakon odlaska iz Voga njeno napuštanje najvažnijeg modnog događaja bio bi novi šok.

Ono što je sigurno da će se dešavati i ubuduće je sledeće: ustajaće u šest sati ujutru, treniraće pa će krenuti na posao, na svakom događaju ostajaće 20 minuta, a na spavanje će odlaziti u 22 časova i 15 minuta.

Nastaviće da se bori protiv side i za CFDA, fond “Voga” koji pomaže mladim dizajnerima. Takva je Ana. Buntovnica je postala savršeni organizator svog života. Ali je jedna od najticajnijih žena na svetu prema procenama “Forbsa”, počasna Ledi Velike Britanije i dobitnica najvišeg modnog priznanja svoje zemlje, sačuvala buntovnički duh i ispoljavala ga u modi kako bi je učinila boljom i smislenijom.

Baš kao što je želela pre mnogo, mnogo godina…

Ana Vintur bila je udata za Dejvida Šafera sa kojima je dobila ćerku i sina. Drugi brak sklopila je sa Šelbijem Brajanom.

(Blic Žena)

