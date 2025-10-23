GREŠKE SA OBRVAMA KOJE NAM ODMAH DODAJU GODINE: Šminkeri kažu da ove trendove zaobilazimo

Estetske greške sa obrvama mogu da naruše mladolik izgled i učine nas starijim

Obrve su mnogo više od okvira za oči, one uokviruju celo lice i mogu da učine da u potpunosti izgledamo drugačije. Stručnjaci za lepotu smatraju da su obrve "prirodni lifting" lica, jer njihov oblik, gustina i jačina boje mogu da nas učine i godinama mlađim, pružajući odmorniji izgled.

- Vaše obrve su deo lica koji uokviruje vaše oči i, u stvari, oblikuje vaše lice - kaže poznata šminkerka Nina Soriano za Real Simple.

- Stvaranje oblika koji uokviruje vaše lice je nešto što zaista može promeniti način na koji se pojavljujete u spoljašnjem svetu.

Ovo su neke tipične greške koje žene prave sa obrvama, a šminkeri kažu da ih strogo zaobilazimo:

Prekomerno čupanje obrva

Uobičajena greška devedesetih godina. Danas svedočimo ponovnom pojavljivanju trendova lepote iz ove ere. Čupanje i depilacija voskom su u redu kada se stvara malo više definicije, ali postoji tanka linija između oblikovanja obrva i uklanjanja previše dlačica. A ako ovo ponavljate često, folikul dlake se oštećuje i prekomerno čupani izgled postaje trajan.

Preterivanje sa proizvodima za obrve

Potrebna je određena preciznost kada koristite proizvode za obrve kod kuće. Prekomerno punjenje ili grubo crtanje olovkom je čest problem, što na kraju izgleda neprirodno ili stvara ljuskavi ili voštani finiš. Sve se svodi na ravnotežu. Kada popunjavate obrve omiljenom olovkom ili puderom za obrve, preporučujem da ih polako popunjavate mekim, suptilnim potezima kako biste izbegli preterano nanošenje proizvoda na obrve. Ovo takođe daje prirodniji izgled.

Ne znate koliko dlaka na obrvama imate

- Ako imate retke ili svetlije dlake na obrvama, možda niste svesni koliko dlaka na obrvama zapravo imate - kaže Sorijano. Ona predlaže da posetite stručnjaka za obrve kako bi vam prirodno obojio obrve. Bićete iznenađeni koliko ih imate kada dlake potamne.

Besmisleno praćenje trendova

Ni obrve nisu ostale imune na trendove, a čini nam se da ih sada ima više nego ikada. Ipak samo zato što neki trend uzima maha ne znači da je najbolji za vas. Trendovi dolaze i prolaze, pa je najbolje da se ne oslanjate na promene koje su trajne.

