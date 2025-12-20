Oglas
KOJE BOJE NAS ČINE STARIJIM? Stilisti su uvek oprezni sa njima jer ističu nesavršenosti i pogoršavaju izgled tena

Umesto da ističu vaše najbolje osobine, ove nijanse zapravo mogu da nas učine starijim

Foto: Deposit
Garderoba može da nam pomogne da izrazimo svoju ličnost, a odabir pravih boja može uveliko doprineti samopouzdanju. Međutim, stilisti kažu da pogrešne boje mogu imati suprotan efekat.

Previše crne i sive 

- Crna i siva se smatraju klasičnim bojama i treba da se nađu u našem ormaru, međutim, previše oslanjanja na ove nijanse može da nas učini vizuelno starijim - kaže Jenija Hernandez Fonseka, stilista, piše Best Life.

Smatra da prekomerna upotreba crne i sive baca oštre senke oko lica i može da naglasi fine linije. Fonseka napominje da to ne znači da morate u potpunosti da izbacite ove osnovne boje iz svoje garderobe.

- Umesto da izbegavate ove boje u potpunosti, odlučite se za ublažavanje kontrasta kremastim belim šalom, bogatim gornjim delom ili nakitom dubokih tonova kako biste uneli toplinu vašem tenu - preporučuje ona.

Pastelne nijanse

Fonseka upozorava da će nošenje nežnih pastelnih boja istaći promene na koži i očima.

- Iako su lepe i sveže, meke pastelne boje  mogu učiniti da vaše oči izgledaju utonulo. Mogu da pojačaju hiperpigmentaciju, pa je najbolje da ih izbegavate.

Neutralne bež nijanse

Neutralne boje mogu da daju sofisticiran i klasičan izgled vašoj garderobi, ali Fonseka kaže da mogu da učine tako što izgledate mračno i starije od pravih godina.

Svetloroze

Ova živahna nijansa može baciti fluorescentni sjaj na vašu kožu, naglašavajući svako crvenilo ili nesavršenosti.

Nijanse ljubičaste

LJubičasta, kada je pravilno odabrana, može da odiše elegancijom i sofisticiranošću. Međutim, pogrešna nijansa može da baci neprijatne senke, ostavljajući vas umornim i bez sjaja. Izbegavajte nijanse koje vašu kožu i usne pretvaraju u ljubičaste, privlačeći pažnju na nesavršenosti.

