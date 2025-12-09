PRELEPA GLUMICA OTKRILA SVE TRIKOVE SVOJE RUTINE ZA NEGU LICA: Za mladolik izgled i blistav ten, oskarovka se svako jutro – šamara!?

Zagovornici ove neobične metode tvrde da ona podstiče proizvodnju kolagena i poboljšava apsorpciju krema i seruma, a šta o njoj misle stručnjaci?

Holivudske zvezde su nas navikle na to da možemo da očekujemo neočekivano po mnogim pitanjima, uključujući i način na koji se neguju, a svako malo čujemo za neki nov i neobičan metod.

Kim Kardašijan je ubrizgavala u lice sopstvenu krv, Viktoriju Bekam su mazali izmetom japanske sove, Sandra Bulok oko očiju stavlja kremu za hemoroide...

Oskarovka Džesika Čestejn se pre nekoliko godina upisala u ovu listu kada je u tutorijalu koji je snimila za Vogue otkrila da se redovno – šamara. Glumica je pokazala kako izgleda njena jutarnja rutina, koje proizvode koristi, a zatim se dlanovima izudarala po licu.

– Ovo sam čula od jedne šminkerke koja nije prestajala da me udara – rekla je Džesika kroz smeh. – Neprestano mi je to radila po koži proizvodima. Ja sam je pitala šta to radi, a ona mi je rekla: "Tako ti koža izgleda bolje". Ne znam zašto je tako.

U poslednje vreme je lupkanje po licu popularno i na TikToku, a navodno to podstiče bolju apsorpciju proizvoda i stimuliše prirodnu proizvodnju kolagena. Ima li u tome istine?

Da li face slapping deluje?

Ukratko: ne.

– Proizvodi se ne upijaju bolje samo zbog toga kako su naneti, već zbog svojih sastojaka, koji prodiru kroz različite slojeve kože – kaže za Glamour Sonja Fereriro, kozmetološkinja i biotehnološkinja. – Udaranje po koži ne poboljšava apsorpciju.

Međutim, neko ko to radi može da stekne utisak da mu koža lica brže upija kreme i serume, dok ih zapravo samo upijaju dlanovi.

I ne samo to nego ovaj metod može da smanji efikasnost proizvoda, jer kad lupkate po licu, vazduh može da dovede do toga da on ispari.

Stručnjaci savetuju da se ovi preparati nanose na uobičajen način, najbolje tako što se maže nagore dok se razmazuje, kao i da se ne koriste dlanovi već prsti, jer oni upijaju manje proizvoda, pa će tako više završiti na licu.

(Glossy)

