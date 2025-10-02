ŠMINKERI OBOŽAVAJU OVAJ TRIK ZA POVEĆANJE USANA, a lako možete da ga primenite i sami

Usne gube volumen, boju i svoju prirodnu gipkost sa godinama, ali šminkom ćete lako dobiti vizuelni efekat punijih usana

Postoje mnoge promene na licu koje se dešavaju kako starimo. Konkretno u predelu usana, ove promene se mogu pripisati gubitku kolagena, masti, lipida i humektanata kao što je hijaluronska kiselina. Kada njihova prirodna rezerva počne da opada ili proizvodnja počne da se usporava, koža će izgledati manje puna i meka.

Jedan od primarnih pokretača je gubitak masti. Usne imaju četiri masna jastučića koji se nalaze ispod kože, a koji čine oblik usana kakav poznajemo.

Ipak, šminkom možemo brzo i vrlo jednostavno da nadomestimo priordno smanjenje činioca koji utiču na izgled naših usana.

Kako korektor može učiniti da vaše usne izgledaju punije?

Za brzu i neinvazivnu popravku, dovoljno je da uzmete korektor. Klasični trik šminkera je da se istakne kupidonov luk. Amorov luk se odnosi na udubljenje vaše gornje usne, tako da vaša gornja usna podseća na luk. Isticanje područja vara izgled svetlosti i dodaje dimenziju. Oblasti lica koje hvataju svetlost su one koje su istaknutije, kao što su nos i obrazi. Dakle, kada stvorite iluziju svetlosti, to prevari oko da pomisli da je područje usana obimnije.