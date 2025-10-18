PROGLAŠENA BOJA ENTERIJERA ZA 2026. GODINU: Stvorena je da odoli testu vremena (FOTO)

Jedan od najpoznatijih proizvođača boja na svetu, Bendžamin Mur, je upravo objavio boju za 2026. godinu. Reč je o bezvremenskog nijansi koja je inspirirana ovogodišnjom modom.

Svake jeseni, dizajneri, influenseri i entuzijasti dizajna sa nestrpljenjem čekaju da vide koju će nijansu kultni brend boja izabrati kao svoju pobedničku nijansu. Ove godine, neizvesnost je konačno završena: Bendžamin Mur je upravo otkrio da je njegova boja godine 2026. Silueta AF-655. U pitanju je bogata nijansa braon sa tamnosivom, stvarajući boju koju brend opisuje kao onu koja „podseća na krojeno odelo", prenosi Real Simple.

To je sofisticirana, modom inspirisana neutralna nijansa koja deluje bezvremenski, a opet moderno.

- Ove godine smo se stalno vraćali vezi između mode i enterijera - kaže Hana Jeo, viši menadžer za marketing boja u kompaniji Bendžamin Mur.

Zašto je Silueta izabrana za boju 2026. godine?

Iako trendovi uvek igraju ulogu u godišnjem izboru boja Bendžamina Mura, dugovečnost je podjednako važna.

- Posmatramo je kroz prizmu boje – želimo da se uverimo da boje koje izbacujemo za godinu imaju trajnost. LJudi ne prefarbavaju kuće svake godine, pa želimo nijanse koje ostaju relevantne godinama koje dolaze. Gledamo gde smo bili i kako boje napreduju - objašnjava Hana.

Primetno je da Silueta deluje kao prirodna evolucija prošlogodišnje Cimet Slejt, prigušene šljivasto-smeđe boje koja je mekana i umirujuća. Ovogodišnja boja zalazi dublje – i dalje je topla i svestrana, ali ima raspoloženiji, više „prilagođeni“ izgled.

Kao što je ranije pomenuto, moda je takođe imala veliki uticaj. Prema Jeo, povratak odela je inspirisao brend.

- Jedna od stvari o kojima smo razgovarali bio je povratak odela u modnu industriju, ali to više nije smoking sa neudobnim, formalnim izgledom. Sada je to mekša luksuzna tkanina sa malo fluidnosti.

Silueta je stvorena da izdrži test vremena, pa će sigurno biti dobra investicija sa kojom nećete pogrešiti prilikom uređenja enterijera u narednom periodu.

Pored ove nijanse koja je kombinacija braon i tamnosive, Bendžamin Mur, je među trendovima za 2026. godinu dodao i druge, uglavnom zemljane boje. Tu su nijanse bež, karamel i, naravno, prigušena burgundi.

