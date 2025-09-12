I deca mogu da budu depresivna: 10 znakova koje roditelji treba da prepoznaju

Pošto su deca misle da nema razloga za brigu, a zapravo u svakom uzrastu čovek ima svoje probleme.

Depresija kod novorođenčadi i dece je stvarna. Roditelji mogu otkriti da je dete tužno ili povučeno, a simptomi mogu da variraju i ukazuju na to da nešto nije u redu. Depresija u detinjstvu je ozbiljna i potrebno joj je lečenje, to nije samo privremeno stanje koje će nestati samo od sebe.

Depresija kod dece može nastati zbog odvajanja od roditelja ili staratelja, bolesti ili povrede, zlostavljanja ili zanemarivanja. U nekim slučajevima, neobični događaji kao što su saobraćajna nesreća ili deca koja su svedoci nasilja u porodici takođe mogu razviti simptome depresije.

Znaci depresije su različiti. Ono što roditelji mogu prepoznati na prvi pogled je da je njihovo dete možda uznemireno ili tužno. Kada su promene u ponašanju bebe ili deteta dovoljno ozbiljne, vreme je da roditelj kontaktira pedijatra ili specijalistu za mentalno zdravlje deteta. Neki simptomi koji ukazuju na depresiju su:

Neraspoloženje

Niska energija ili umor

Plakanje

Poteškoće u koncentraciji

Promena apetita ili obrasca spavanja

Žalbe na bolove u mišićima i glavobolje

Samodestruktivne tendencije

Suicidalne tendencije

Intenzivan bes ili preosetljivost

Socijalno povlačenje

Deca postaju depresivna iz raznih razloga. Genetski faktori igraju važnu ulogu, ali ako dete ima roditelja koji je depresivan, to je najvažniji faktor rizika da dete postane depresivno.

Dobra vest je da se depresija u detinjstvu može lečiti. Ako je problem genetski ili biohemijski, lekovi mogu pomoći u stabilizaciji raspoloženja.

Roditelji treba da budu oprezni u pogledu potencijalnih opasnosti od antidepresiva za decu.

Preporučuje se savetovanje i psihoterapija u cilju poboljšanja psihičkog stanja deteta, ali i porodice. Roditelji mogu da rade sa pedijatrom, savetnikom, psihologom i nastavnicima svog deteta kako bi pružili podršku i usmerili dete ka stabilnosti i sreći.

(Ženski magazin)