NAJPOPULARNIJA MUŠKA I ŽENSKA IMENA U EVROPI: Sofija još uvek na tronu, a ovo se posebno izdvojilo za dečake

Evropa je već odlučila kako će zvučati nova generacija.

Roditelji širom kontinenta konačno su se odmakli od stroge tradicije i otvorili prostor imenima koja putuju. Eurostat i nacionalne statistike pokazuju da se formirala lista takozvanih evropskih klasika, imena koja dominiraju u većini država i gotovo savršeno premošćavaju kulturne razlike.

Noa i Sofija drže vrh evropskih lista imena

Dva imena su apsolutni pobednici kada se pogleda kontinent kao celina. Noa za dečake i Sofija za devojčice. Bez dileme.

Ime Noa je ubedljivo najpopularnije ime za dečake u Nemačkoj, Holandiji, Belgiji, Švedskoj, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji. Gotovo je postalo univerzalno. Uz njega se drže Luka i Aleksandar, imena koja vekovima opstaju bez obzira na trendove.

Kod devojčica je priča još izraženija. Sofia ili Sofija je dominantna u Srbiji, Italiji, Rusiji, Slovačkoj i još desetak država. Marija zadržava tron u zemljama sa snažnom hrišćanskom tradicijom, poput Portugala i Grčke. Bugarska preferira Viktoriju, Finska Oliviju. A ako se pogleda celokupna populacija svih uzrasta, ime Marija i dalje je najčešće žensko ime na evropskom tlu. Ema konstantno zauzima vrh u većini zapadnoevropskih zemalja.

Evropa ima trendove, ali regioni i dalje pokazuju svoj karakter

Na Balkanu roditelji vole kombinaciju modernog i jednostavnog. Kod devojčica prednjače Sofija, Mia i Sara, a kod dečaka su Luka, Relja i Davud u samom vrhu. Zapadna Evropa obožava kratka, jasna imena. Louise, Ema i Noa za devojčice, a Noah, Leo i Gabriel za dečake.

Skandinavija drži svoj prepoznatljiv stil. Astrid, Nora i Ela među devojčicama, dok su Noa, Jakob i Lukas najjači kod dečaka. Jug Evrope ide u smeru melodije i tradicije. Italijani vole Sofiu i Leonarda, Španci Luciu i Martina, Grci naravno Mariju i Georgiosa.

Šta biraju konkretne države

Ako se spustimo na detaljniji nivo, slika je još zanimljivija. Velika Britanija godinama obožava Oliviju, dok je Noa preuzeo prvo mesto kod dečaka, odmah ispred Olivera. Francuska se opredeljuje za Luiz i Leo. Italija voli Sofiu i Leonarda, Španija Luciu i Martina. Belgija bira Oliviju i Nou, Holandija Noor i Nou.

Srbija i Crna Gora čuvaju stabilnu dominaciju Sofije i Luke. Hrvatska bira Miu i Luku, Slovenija Emu i Filipa. Bosna i Hercegovina preferira Saru i Ahmeda, Severna Makedonija Janu i Luku, Albanija Ameliju i Noela.

Grčka, Rumunija i Portugal ostaju verni Mariji. U Rusiji vodi Sofija uz Mihaila, u Bugarskoj Sofia i Viktoria, u Poljskoj Zofia i Nikodem. U Mađarskoj Hana i Dominik, u Češkoj Eliška i Jakub, u Slovačkoj Sofia i Jakub.

Skandinavci idu svojim ritmom. Norveška bira Noru i Lukasa, Švedska Astrid i Nou, Danska Emu i Nou. Finska Oliviju i Lea. Baltičke zemlje imaju Emīliju, Oliversa, Sofiju, Markasa, Miu i Marka.

Malta i Irska ostaju dosledne kombinacijama Ema i Noa ili Luka, dok je Irska posebno privržena imenu Džek kod dečaka. Turska ukupno prednjači sa ženskim imenom Asel i muškim Alparslan.

(Yumama)

BONUS VIDEO