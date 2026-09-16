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PRELEPO ŽENSKO IME SLOVENSKOG POREKLA: Veruje se da devojčice koje ga nose kroz ceo život prati sreća

Starinsko ime opet osvaja Srbiju!

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Foto: Deposit/ AndreyBezuglov
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Retko starinsko ime u kome stoji čista pozitivna energija i nagoveštaj bogatstva. Devojčice s imenom Iskra su vesnici dobrih promena i nose sudbinsku sreću.

Poslednjih desetak godina sve je više roditelja u Srbiji koji svojim ćerkama daju ime Iskra.

Prema nekim izvorima, ovo ime je slovenskog porekla i vezuje se za devojčice koje su temperamentne i kreativne, koje unose svetlost i pozitivnu energiju i koje kroz život prati sreća.

Poreklo i značenje imena Iskra

Ime Iskra je veoma popularno u Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Rusiji i Bugarskoj.

Po jednoj teoriji, nastalo je od imenice iskra, odnosno varnica, koja se odvajkada dovodi u vezu sa iznenadnim, pozitivnim promenama. Kako varnice iskaču iz vatre i nagoveštavaju dobre vesti i potencijalno bogatstvo, tako se veruje da će i devojčice koje ponesu ovo ime biti vesnici pozitivnih promena, „grejati srce i dušu“, donositi dobre vesti i pokretati velike promene za opštu dobrobit u svom okruženju.

Ima, takođe, i teze da je ime Iskra nastalo od bugarskog imena Iskren, što znači „odan“, „veran“, „lojalan“, „ljubazan“, „pravdoljubiv“.

Konačno, prema nekim izvorima, ime Iskra je ruskog porekla i nastalo je dvadesetih godina prošlog veka, a u prenesenom značenju označava „onu koja donosi svetlost“.

Zato ovo starinsko ime i deluje tako moćno u svakoj od tri priče o njegovom nastanku. Varnica koja skače iz vatre, odanost i svetlost vode ka istoj slici: devojčica koja menja atmosferu u prostoriji u koju ulazi. Roditelji koji ga danas biraju retko traže samo lep zvuk. Traže poruku koju ćerka nosi sa sobom celog života.

Zanimljivosti o imenu Iskra koje malo ko zna

Ovo je jedno od retkih ženskih imena koje nema nadimak.

U susednoj Hrvatskoj 2. mart je dan posvećen svim Iskrama, odnosno njihov imendan.

Ako znate neku Iskru, pošaljite joj ovu priču o značenju njenog imena.

Ime Iskra zaista nosi težinu sudbine i svetlosti. Bilo da potiče od reči „iskra“ (varnica koja nagoveštava bogatstvo) ili znači „odanost“, devojčice koje ponesu ovo prelepo starinsko ime predodređene su da budu pokretači pozitivnih promena i da donose sreću u svoje okruženje.

Stoga, ako tražite ime koje je istovremeno retko, moćno i koje obećava uspeh, Iskra je izbor koji blista.

(Krstarica)

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