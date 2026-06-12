DA LI NAS PORODIČNE TRAUME PRATE KROZ GENERACIJE I DA LI JE MOGUĆE PREKINUTI OBRASCE KOJI SE PONAVLJAJU? Stručnjak otkrio šta je potrebno uraditi

Psiholozi objašnjavaju kako porodične traume utiču na decu kroz obrasce ponašanja. Saznajte kako ih prepoznati i promeniti.

Da li nas porodične traume prate kroz generacije? Pitanje koje sve češće postavljaju psiholozi i istraživači dobija sve više pažnje u savremenoj nauci.

Stručnjaci objašnjavaju da se trauma ne prenosi direktno u smislu “nasleđivanja sećanja”, ali se njen uticaj može osećati kroz ponašanja, obrasce i emocionalne reakcije koje se nesvesno prenose sa roditelja na decu. To znači da dete ne “nasleđuje” događaj koji se desio njegovim precima, već posledice koje taj događaj ostavlja na porodični sistem.

Psiholozi ističu da se ovakvi obrasci najčešće prenose kroz način vaspitanja, komunikaciju i emocionalnu dostupnost roditelja. Na primer, osoba koja je odrasla u okruženju gde je prisutan strah, gubitak ili nesigurnost, može nesvesno preneti slične obrasce ponašanja na svoje potomke.

Sa druge strane, istraživanja iz oblasti epigenetike sugerišu da ekstremni stres i trauma mogu ostaviti određene biološke “tragove” u organizmu, koji potencijalno utiču na način na koji telo reaguje na stres u budućim generacijama. Ipak, naučnici naglašavaju da ova oblast još uvek zahteva dodatna istraživanja i da ne postoji jednostavan odgovor.

Dobra vest je da se ovi obrasci mogu prekinuti. Kroz psihoterapiju, svesno roditeljstvo i rad na sebi, moguće je prepoznati i promeniti negativne porodične obrasce koji se ponavljaju.

Drugim rečima, iako prošlost porodice može imati uticaj, ona ne mora da određuje budućnost. Razumevanje i rad na sebi često su ključ za prekidanje “lanca” generacijskih trauma.

(Stil)

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