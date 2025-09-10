Oglas
Komentari: 0

PRIPREMITE BILJKE ZA JESEN: Poslušajte savete iskusnih baštovana

Ako imate običaj, kao i mnogi drugi, da tokom leta iznesete svoje sobne biljke na „sunčanje” i svež vazduh, pred jesen treba da planirate da ih vratite u zaštićene prostorije

1757498242_shutterstock_2287559039--1-.jpg
Foto: Shutterstok
Jesen je i kalendarski iza ugla, a stručnjaci za biljke su sada objasnili kada je vreme da unesete saksije u kuću, kako bi sačuvali cveće.

Kako leto polako prelazi u jesen, ljubitelji cveća i sobnih biljaka postavljaju isto pitanje – kada je pravo vreme da se biljke sa terase unesu u zatvoren prostor.

Pre unošenja otklonite sve oštećene i osušene delove, biljku pažljivo istuširajte slabim mlazom vode i smestite je u blizinu prozora, kako bi se lagano privikavala na dane u kojima će biti sve manje svetlosti.

Biljke koje ne vole hladnoću – unesite ih na vreme

Morate da vodite računa o tome da noći postanu prilično sveže, dok su dani još vrlo topli. Ako se dogodi da temperatura padne na 10 stepeni Celzijusa, doći će do oštećenja na listovima nekih vaših biljaka. Ovo se, pre svega, odnosi na fikuse, dracene, šeflere, juke, palme, kaktuse i sve druge sobne biljke koje leti rado borave na otvorenom.

Ako svoje sobne biljke ne iznosite van u toku leta, onda ih u ovom periodu samo redovno tuširajte ili brišite mokrom krpom prašinu s listova, jer je dnevne svetlosti sve manje, a prašina prekriva efektivnu površinu lista, pa na taj način još više redukuje svetlost.

Biljke nije poželjno prihranjivati sve do proleća, a i sa zalivanjem treba biti jako oprezan. Tokom hladnijih meseci treba voditi brigu i o vlažnosti zemlje. Dolaskom hladnijeg vremena većina stanova i kuća počinje s grejanjem. U grejanim prostorima u većini slučajeva vazduh je suv, dakle, vlažnost ispod 50 odsto, što nepovoljno deluje na biljke.

Najlakša metoda za održavanje vlažnosti vazduha je prskanje biljaka po lišću. To im omogućuje da vrate vlažnost tkiva i održe vitalnost tokom godine.

Promena temperature napolju i godišnjeg doba jače utiču na pojedine biljke. Na primer, neke biljke znaju reagovati odbacivanjem lišća ili lišće jednostavno žuti. U takvim slučajevima potrebno je eliminisati pojavu štetočina i biljku prepustiti da odradi proces prilagođavanja.

Važno je napomenuti da prilikom dolaska zime vrlo često znamo natrpati pune prostore biljkama koje su bile napolju. Potrebno je voditi računa o količina biljaka koje držimo u prostorima gde boravimo i spavamo zbog procesa disimilacije tokom noći.

U hladnijim danima sobne biljke nije dobro držati na golom betonu ili na keramičkim pločicama. Da se ne bi prehladile, dobro je ispod vazne staviti komadić kartona ili krpicu od frotira.

Unošenje biljaka nije samo prenošenje saksije

Unošenje biljaka unutra ne znači samo da ih prebacite u dnevnu sobu. Da bi prezimile u najboljem mogućem stanju, potrebno je prethodno preduzeti nekoliko važnih koraka:

Pregledajte biljke – proverite lišće i zemlju. Ako primetite štetočine, tretirajte ih odgovarajućim preparatom kako ih ne biste uneli u zatvoren prostor.

Presadite po potrebi – ako su biljke prerasle saksiju, ovo je pravi trenutak za presađivanje.

Uklonite suvo i oštećeno lišće – time ćete smanjiti rizik od bolesti i pomoći biljci da sačuva energiju tokom zime.
Pronađite im odgovarajuće mesto – biljke postavite na svetlo mesto, daleko od direktnog izvora toplote poput radijatora.

Smanjite zalivanje – u zatvorenom prostoru biljke troše manje vode, pa zalivanje treba prilagoditi novim uslovima.

Briga o biljkama u jesen ne mora biti komplikovana, ali traži pažnju i dobru procenu. Ako reagujete na vreme, vaše biljke će bezbedno prezimiti i s dolaskom proleća ponovo procvetati u punom sjaju.

(Krstarica)

