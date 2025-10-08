AMAL KLUNI SKRATILA SVOJU DOBRO POZNATU KOSU: Odlučila se za trend jeseni koji žene obožavaju (FOTO)

Amal Kluni je skratila svoje dugačke pramenove i dočekala jesen sa nešto drugačijom frizurom.

Poznata advokatica za ljudska prava i modna ikona odlučila se za suptilnu promenu, zadržavši svoj prepoznatljiv volumen kose, ali sa osveženim slojevima i diskretnim pramenovima koji joj uokviruju lice.

Gusta kosa joj je sezala do struka i bila je njen zaštitni znak, ali je Amal rešila da je vreme za promene u izgledu, a tu transformaciju je prepustila poznatom frizeru Dimitrisu Đanetosu.

Dimitris je na Instagramu ponosno podelio fotografije njene nove frizure.

Amalino osveženje nije se zaustavilo samo na skraćivanju kose već je promenila i boju. Odabrala je šik karamel i medene pramenove na hladno smeđoj bazi za koju se kaže da potpuno preuzima ovu jesenju modnu sezonu.

Supruga Džordža Klunija je još jednom dokazala da minimalne promene mogu da donesu maksimalne efekte.






