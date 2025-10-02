BRIŽIT MAKRON U JEKU SKANDALA DOŠLA NA MODNU REVIJU: Bila je to prilika za demonstraciju moći, svojim stajlingom pokazala da joj niko ništa ne može

Prva dama Francuske još jednom je pokazala da moda nije samo odabir odeće, nego umetnost, a gde je bolje demonstrirati modno umeće nego na nedelji mode u Parizu

Brižit Makron, supruga francuskog predsednika Emanuela Makrona, ne prepušta ništa slučaju kada je reč o stajlingu. Svaki njen modni potez pažljivo je isplaniran do najmanjeg detalja.

To je pokazala mnogo puta do sad, a poslednje njeno pojavljivanje, u Parizu, na reviji kuće Louis Vuitton, opet, nikog nije ostavilo ravnodušnim.

Brižit je još jednom potvrdila reputaciju jedne od najstilizovanijih prvih dama koje je svet ikad imao.

Na reviji Louis Vuitton za jesen/zimu, kojoj su prisustvovale brojne poznate ličnosti poput Zendaje, Eme Stoun i Dženifer Koneli, Brižit nije ostala neprimećena.

Za ovu specijalnu i veoma važnu priliku Brižit je ponela upečatljivu jaknu sa metalik detaljima koja je osvetljavala ceo stajling, bluzu uklopljenu uz jaknu i elegantne pantalone ravnog kroja. Zaokružila je izgled cipelama.

Kosa joj je bila stilizovana u voluminozni bob, po kojem je već godinama prepoznatljiva, dok je šminka bila glamurozna, ali ipak prilagođena ovoj prilici.

Još jednom je Brižit Makron dokazala da nije samo oličenje elegancije, već i ambasadorka francuske visoke mode, a Louis Vuitton je, očekivano, njen čest izbor za najvažnije modne i državne događaje.

NJeno prisustvo dodatno je pojačalo značaj revije, naglašavajući težinu francuske modne scene i na svetskoj pozornici.

(Glossy)

