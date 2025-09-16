Čuvena Bler iz "Tračare" na crvenom tepihu Emija posle 16 godina:Ona i Adam Brodi još jednom dokazali zbog čega su među najlepšim parovima Holivuda (FOTO)

Lejton Mister i Adam Brodi su u braku 11 godina, ali se ne mogu često videti zajedno na crvenom tepihu

Adam Brodi nastavlja svoju sezonu dodele nagrada sa serijom koja je stekla veliku popularnost ("Niko ovo ne želi"), a na crvenom tepihu mu se juče na dodeli Emija pridružila i spruga Lejton Mister. Poznata Bler iz "Tračare" je iznenadila okupljene pojavljivanjem jer na dodeli Emi nagrada nije bila čak 16 godina, što nije iznenađenje s obzirom na to da se ona retko kad pojavljuje na javnim događajima.

Uprkos dugoj pauzi odsustva sa crvenog tepiha Emi nagrada, Lejton je bila na visini zadatka. Nosila je šik ombre haljinu A kroja sa smelim bočnim izrezima koji su se obavijali oko njenih leđa, ostavljajući veći deo njenog stomaka otkrivenim. Haljinu je pratio i šlep koji se vukao za njom i da joj dozu gracioznosti. Jarkocrvenu kosu koja joj odlično stoji je oblikovala u blage talase pri krajevima, a izgled zaokružila breskvasto-ružičastim karminom.

Zvezda je poslednji put prisustvovala dodeli Emi nagrada tokom vrhunca svoje popularnosti u seriji „Tračara“ 2009. godine.

Brodi je pored supruge pozirao u plavom smokingu ne skidajući osmeh. Glumac je bio nominovan za najboljeg glavnog glumca u humorističkoj seriji, zajedno sa koleginicom iz serije, Kristen Bel, koja je nominovana u kategoriji glavne glumice. NJihova romantična komedija, "Niko ovo ne želi", je takođe bila nominovana za najbolju humorističku seriju.

