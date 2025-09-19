DA LI JE MELANIJA TRAMP PREKRŠILA PROTOKOL HALJINOM SA DRŽAVNOG BANKETA? Gola ramena i izrez ne prestaju da se komentarišu (FOTO)

Melanijina odeća sa državnog banketa održanog u Vindzorskom zamku pokrenula je mnoga pitanja protokola.

Prva dama Amerije se odlučila za žutu haljinu koju potpisuje Karolina Herera. Kreacija koju je nosila otkriva ramena i ima izrez sa leve strane noge. Dodala joj je kaiš u boji jorgovana i odgovarajući par somotskih cipela Manola Blanika.

Prema rečima stiliste i dizajnera poznatih ličnosti, Tajlera Elisa, njen izgled može da se posmatra na više nivoa.

- Za veliko finale, Melanija je izabrala Karolinu Hereru, dizajnerku rođenu u Venecueli čije je nasleđe izgrađeno u Americi, izbor koji je odražavao i nacionalni ponos i duh inkluzivnosti. Rafinirana silueta haljine ostala je verna njenom sofisticiranom stilu, dok je meka, blistava žuta nijansa donela toplinu koja je omogućila da njena elegancija zablista - kaže Tajler prenosi britanski Hello.

Međutim, njen izgled koliko god bio smeo, pokrenuo je jedno važno pitanje među posmatračima kraljevske porodice širom sveta – da li je Melanija Tramp prekršila kraljevski bonton i protokol za državni banket?

Foto: profimedia

Da li je Melanijina smela haljina zaista prekršila protokol?

Stručnjak za bonton Džo Hejs sa EtiquetteExpert.Org, izgleda da tako ne misli. Ona je prokomentarisala:

- Uprkos skepticima, prva dama SAD nije prekršila kraljevski protokol svojom haljinom žute boje sa spuštenim ramenima, za državni banket u dvorani Svetog Đorđa. Međutim, napravila je veoma smeo izbor odeće, ali ne onaj koji bi nužno trebalo da nas iznenadi.

Ona ističe da se na državnim banketima od žena zahteva da nose haljine do poda, i što su formalniji dizajn, materijal i tkanina, to bolje.

- Pokrivena ramena, rukavice i tijara su poželjni, ali nisu obavezni u današnje vreme, kada su pravila opuštenija.

Džo kaže da Melanijina haljina „možda odstupa od tradicije“, sa svojim stilom golih ramena, ali je dugi rukavi čine formalnijom.

Takođe je prokomentarisala i njen izraz sa strane noge koji su mnogi komentarisali negativno:

- Nije skandalozno visok – čini se da se završava do kolena. Potpuno prihvatljivo. Haljina je u obliku stuba – čovek želi da može udobno da hoda, a pristojan izrez je neophodan da bi se to omogućilo.

Dakle, iako je Melanija možda pomerala neke granice dekolteom, ona zapravo nije prekršila nijedan kraljevski protokol upečatljivom haljinom koju ćemo definitivno da zapamtimo.

