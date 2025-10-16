Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

DžENIFER LOPEZ KAKVU DUGO NISMO VIDELI: Mnogi je ne bi prepoznali (FOTO)

Dženifer Lopez dokazuje da može da iznese svaki stil, od ekscentričnih i izazovnih kombinacija odeće, do pravih modnih klasika.

1760618540_profimedia-1044638455.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Dok je snimala svoju predstojeći film, „Poslednja gospođa Pariš“, u NJujorku, pevačica i glumica, koja u poslednje vreme ima posla više nego ikada, je izašla u odeći koja je izgledala kao da je direktno sišla sa filma iz 1940-ih.

NJena odeća je podsetila na eru kada moda govorila o eleganciji, samopouzdanju i filmskoj privlačnosti. U svetu brze mode i prolaznih trendova, Lopez dokazuje da će bezvremenski glamur uvek imati poslednju reč.

Lopez se pojavila u Diorovoj dobro poznatoj silueti - uskoj midi suknji i sakou sa kaišem koji joj je dodatno naglasio struk. Odabrala je burgundi nijasu, koja je i ove sezone u samom vrhu modnih trendova. 

Predstavljena 1947. godine, ova silueta je bila revolucionarna zbog svog uskog struka i strukturiranog oblika koji je konačno slavio ženstvenost u prvi plan ženske mode. 

Glumica je uparila izgled sa crnim rukavicama, šeširom širokog oboda i kožnom torbom marke Amiri, svaki detalj pažljivo odabran kako bi dodao sofisticiranost i misteriju. t.

Lopezova trenutno snima „Poslednja gospođa Pariš“, psihološku dramu zasnovanu na bestseleru Liv Konstantin. Priča se fokusira na teme obmane, ambicije i društvenog uspona, a sudeći po izgledu njene garderobe na setu, moda će igrati glavnu narativnu ulogu. 
 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas