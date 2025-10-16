DžENIFER LOPEZ KAKVU DUGO NISMO VIDELI: Mnogi je ne bi prepoznali (FOTO)

Dženifer Lopez dokazuje da može da iznese svaki stil, od ekscentričnih i izazovnih kombinacija odeće, do pravih modnih klasika.

Dok je snimala svoju predstojeći film, „Poslednja gospođa Pariš“, u NJujorku, pevačica i glumica, koja u poslednje vreme ima posla više nego ikada, je izašla u odeći koja je izgledala kao da je direktno sišla sa filma iz 1940-ih.

NJena odeća je podsetila na eru kada moda govorila o eleganciji, samopouzdanju i filmskoj privlačnosti. U svetu brze mode i prolaznih trendova, Lopez dokazuje da će bezvremenski glamur uvek imati poslednju reč.

Lopez se pojavila u Diorovoj dobro poznatoj silueti - uskoj midi suknji i sakou sa kaišem koji joj je dodatno naglasio struk. Odabrala je burgundi nijasu, koja je i ove sezone u samom vrhu modnih trendova.

Predstavljena 1947. godine, ova silueta je bila revolucionarna zbog svog uskog struka i strukturiranog oblika koji je konačno slavio ženstvenost u prvi plan ženske mode.

Glumica je uparila izgled sa crnim rukavicama, šeširom širokog oboda i kožnom torbom marke Amiri, svaki detalj pažljivo odabran kako bi dodao sofisticiranost i misteriju. t.

Lopezova trenutno snima „Poslednja gospođa Pariš“, psihološku dramu zasnovanu na bestseleru Liv Konstantin. Priča se fokusira na teme obmane, ambicije i društvenog uspona, a sudeći po izgledu njene garderobe na setu, moda će igrati glavnu narativnu ulogu.

