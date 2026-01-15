IRINA ŠAJK POKAZALA KAKO MOŽEMO DA BUDEMO ŠIK I NA NISKIM TEMPERATURAMA: Detalj koji menja sve!

Supermodel Irina Šajk upotpunila je svoj total black look elegantnim šalom od veštačkog krzna i pokazala trend koji definitivno vredi kopirati ove sezone.

Vitka silueta, prodoran pogled i misteriozna aura – Irina Šajk u sebi nosi sve ono što definiše jednu pravu superzvezdu modne piste. I to ne samo kada hoda revijama, već i tokom svojih off-duty izdanja. Nakon zapaženog povratka na modne piste u poslednjim sezonama, Irina nastavlja da dominira i street style scenom. Od Pariza do Njujorka, često je viđamo u kombinacijama koje su istovremeno jednostavne i izuzetno promišljene.

Najnoviju modnu lekciju održala je 12. januara na ulicama Njujorka.

Za ovu priliku, Irina Šajk se odlučila za kompletan kožni stajling: visoke kožne čizme iznad kolena – jedan od najjačih trendova ove sezone uparila je sa kožnim helankama, kožnom bomber jaknom i rukavicama u istom materijalu. Tamne naočare dodatno su naglasile misteriozan efekat.

Ipak, ključni momenat celog outfita bio je aksesoar koji je uneo toplinu i sofisticiranost: široki šal od veštačkog krzna. Upravo ovaj modni dodatak nameće se kao jedan od najpoželjnijih tokom zime.

Viđen na brojnim revijama jesen–zima 2025/26, uključujući i Chloé, gde je kombinovan sa dugim, lepršavim haljinama, šal od veštačkog krzna ima moć da u sekundi podigne svaki izgled – bilo da je namenjen dnevnim ili večernjim izlascima. Zbog svoje elegancije i funkcionalnosti, sve je izvesnije da će upravo ovaj komad ove sezone zaseniti klasičan zimski šal.

