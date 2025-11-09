Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

JEDNU BOJU KEJT MIDLTON NIKADA NE NOSI: Evo i zbog čega

O Kejt Midlton se godinama govori kao jednoj od najvećih ikona stila

1762689987_1ea4c5c63ed99256e3a534f782a6ff1930a26e8e.jpg
Foto: profimedia
Oglas

Od kada je privukla svu svetsku pažnju debitujući u kraljevskoj porodici 2008. godine, princeza Kejt je postala jedna od vodećih svetskih ikona kraljevskog stila, a o tome šta nosi se priča sa svakim njenim novim pojavljivanjem. 

Kejt zna da napravi savršen balans modernog i tradicionalnog, a da ostane verna stilu kome je odana godinama. Nosi sve, od brendova poput onih u kojima se oblači većina žena na svetu, pa do nekih najpoznatijih dizajnera. Ipak, postoji jedna boja koju gotovo nikada ne nosi – i nije je nosila već skoro tri godine, piše Hello. Posmatrači kraljevskog stila primetili su da se princeza od Velsa nikada ne pojavljuje u narandžastoj boji. Nije protiv kraljevskog protokola to činiti, ni na koji način, jer je pokojna kraljica Elizabeta II bila poznata po tome što je nosila tu boju, tako da izgleda da je to jednostavno stvar ličnih preferencija.

-  Mislim da odgovor leži u Kejtinoj svesti o tome kako su određene boje manje laskave u poređenju sa drugim bojama. LJudi apsorbuju i reflektuju iste boje različito, u zavisnosti od svog jedinstvenog biološkog sastava. Kada se boja postavi pored vašeg lica, ona će reflektovati svoju talasnu dužinu na vas - komentariše analitičarka boja Gabrijela Vinters za britanski Hello. 

Primetno je da nošenje određenih boja može učiniti da izgledate zdravije, sa blistavijom kožom, a one koje dopunjuju boju vaših očiju ili kose mogu ih učiniti još više „istaknutim“.

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas