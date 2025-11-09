JEDNU BOJU KEJT MIDLTON NIKADA NE NOSI: Evo i zbog čega

O Kejt Midlton se godinama govori kao jednoj od najvećih ikona stila

Od kada je privukla svu svetsku pažnju debitujući u kraljevskoj porodici 2008. godine, princeza Kejt je postala jedna od vodećih svetskih ikona kraljevskog stila, a o tome šta nosi se priča sa svakim njenim novim pojavljivanjem.

Kejt zna da napravi savršen balans modernog i tradicionalnog, a da ostane verna stilu kome je odana godinama. Nosi sve, od brendova poput onih u kojima se oblači većina žena na svetu, pa do nekih najpoznatijih dizajnera. Ipak, postoji jedna boja koju gotovo nikada ne nosi – i nije je nosila već skoro tri godine, piše Hello. Posmatrači kraljevskog stila primetili su da se princeza od Velsa nikada ne pojavljuje u narandžastoj boji. Nije protiv kraljevskog protokola to činiti, ni na koji način, jer je pokojna kraljica Elizabeta II bila poznata po tome što je nosila tu boju, tako da izgleda da je to jednostavno stvar ličnih preferencija.

- Mislim da odgovor leži u Kejtinoj svesti o tome kako su određene boje manje laskave u poređenju sa drugim bojama. LJudi apsorbuju i reflektuju iste boje različito, u zavisnosti od svog jedinstvenog biološkog sastava. Kada se boja postavi pored vašeg lica, ona će reflektovati svoju talasnu dužinu na vas - komentariše analitičarka boja Gabrijela Vinters za britanski Hello.

Primetno je da nošenje određenih boja može učiniti da izgledate zdravije, sa blistavijom kožom, a one koje dopunjuju boju vaših očiju ili kose mogu ih učiniti još više „istaknutim“.