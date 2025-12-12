Oglas
MALA CRNA HALJINA JE UVEK U TRENDU, IDEALNA ZA PRAZNIKE I SLAVE: Mira Bobić Mojsilović dokazala još jednom da je žena od stila!

Mala crna haljina koju je 1920. godine lasiral modna kreatorka Koko Šanel odavno je postala simbol elegancije. Ova haljina može biti različitih dužina, a uglavnom je jednostavnog kroja.

1765532573_poznati_boris_rezak_14102025_0004.JPG
Foto: ATA/AA
Modni kreatori, ali i mnoge žene, smatraju da je mala crna haljina “must have” komad odeće, koji se može obući u svakoj prilici. Uz adekvatan nakit i obuću pravi je izbor za svečanosti, dok se uz sako može nositi na poslovne sastanke.

Da je mala crna haljina nezaobilazni komad odeće u garderoberu slaže se i Mirjana Bobić Mojsilović, čiji modni stil je za svaku pohvalu. Svoju kreativnost pokazala je mnogo puta na delu, budući da joj nije strano da sama sašije haljinu,prepravi sandale ili napravi nakit.

Ovog puta, poznata književnica i novinarka pokazala je kako se nosi mala crna haljina.

- Vavedenje, u gostima kod prijatelja. Srećna slava. Kad imaš ovakvu malu crnu haljinu ne brineš šta ćeš da obučeš za slavu – poručila je.

(Hello magazin)

